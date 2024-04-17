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Gram altın kaç lira oldu? İşte detaylar...

Altın fiyatları güçlenen doların etkisiyle yatay seyire geçiş yaptı. Gram altın bugün yüzde 0,12 yükselişle tarihi zirvesine yakın yerden işlem görüyor.

Ekleme: 17.04.2024 - 09:19 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Gram altın kaç lira oldu? İşte detaylar...Altın fiyatları güçlenen doların etkisiyle yatay seyire geçiş yaptı. Gram altın bugün yüzde 0,12 yükselişle tarihi zirvesine yakın yerden işlem görüyor.

Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisine ilişkin açıklanan son rakamların enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair tam bir güvence vermediğini söyledi ve faizlerin bir süre daha yüksek seyredebileceğini belirtti.

Bu da doları küresel para birimleri karşısında güçlendirirken, altın fiyatlarını geriletti.

Gram altın 2,488 TL

Çeyrek altın 4,262 TL

Yarım altın 8,653 TL

Cumhuriyet altını 17,240 TL

ONS altın yüzde 0,63 düşüşle 2,392 dolardan işlem görüyor.