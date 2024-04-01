Yeni bir ayın başlamasıyla birlikte, Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, hak sahibi haneler arasında merak konusu olmaya devam ediyor. Ödemeler, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin belirli aralıklarında olmasına göre belirlenmektedir. Peki, Nisan 2024 aile destek ödemeleri yattı mı 2024? Aile destek ödemeleri bayramdan önce yatar mı? e-Devlet sorgulama ekranı!Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan Aile Destek Ödemesi, her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor. Nisan ödemesinin de aynı tarih aralığında olması bekleniyor.Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.450 TL ve altı - 1.250 TL450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TLÖte yandan Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek veriliyor.Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' 'Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama' ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.