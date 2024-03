Kara para trafiğinde yeni detaylar... Parayı getiren isim belli oldu! İmamoğlu 'kayıt dışı para' itirafını yineledi: Türkiye'de olan şeyler bunlar

Türkiye CHP'deki 'kara para' olayını konuşuyor. Deste deste dövizin sayıldığı görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlatmıştı. İfadeye çağrılan isimlerden Özgür Nas ve Can Poyraz, dün ifade verdi. Soruşmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Skandala neden paraları ofise getiren ismin kim olduğu belirlendi. Öte yandan kasası ve müdürü şaibede başrolde olan Ekrem İmamoğlu'ndan katıldığı bir programda itiraf geldi.İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülere ilişkin konuşan İmamoğlu, "Doğru değil, eksiklikler var. Ama bunlar Türkiye'de olan şeyler." dedi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntüleri mercek altına alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 ismi 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırmıştı.İfadeye çağırılan isimlerden CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz, dün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.2 şüpheli ifade işlemlerinin ardından görüntülenmek istemeyince yangın merdiveninden kaçarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrıldı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de ifadesinin alınacağı öğrenilirken, soruşturmayla ilgili önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı.CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde gerçekleşen olayda, paraları ofise İmamoğlu'nun kasası olarak tabir edilen Fatih Keleş'in getirdiği öğrenildi.Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a nazır kaçak villasına göz yuman Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde etkili olduğu öğrenilen Keleş'in buradaki lakabının 'Kafa Koparan' olduğu kamuoyuna yansımıştı.İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanından ayırmadığı Keleş'e savcılık sorgusunda paraların kaynağının neresi olduğu ve ne amaçla getirildiğine ilişkin soruların yöneltilmesi bekleniyor.Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu, CHP'deki kara para skandalına ilişkin akla ziyan açıklamalarda bulunarak kendini aklamaya yeltendi.Daha önce kendi danışmanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yer aldığı para sayma görüntülerine ilişkin 'kumpas' ve 'iftira' diyen İmamoğlu, 'Para beni ilgilendirmiyor' diyerek vatandaşın aklıyla alay etmişti.İmamoğlu dün katıldığı programda da bu söylemlerini sürdürerek görüntülerin 4,5 yıl önce çekildiğini ileri sürdü.Balya balya paralar sorulan İmamoğlu, 'Bunlar Türkiye'de olan şeyler.' diyerek kendisini aklamaya çalıştı. İmamoğlu, 'Arkadaşlarımız ifade verecek ama mesele o deği. Doğru değil, eksiklikler var.' dedi.Kendisi üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezi'ne topu atan İmamoğlu, '40 yıldır bunla mücadele ediyorum. Tapu değerinden düşük satmak isteyen satıcı, almak için mücadele veren alıcı. Gidip arkadaşlarımız ifade verecekler hukuki zemini var ama mesele o değil.' ifadelerini kullandı.