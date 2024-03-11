Murat Kurum: 'Yalancı Başkan' İmamoğlu emek hırsızlığı yapıyor

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Esenyurt'ta konuştu. Murat Kurum, ''Taş üstüne taş koymadılar. Temelini attığımız metro hatlarına hafriyat döktüler. Başlattığımız metroları dahi bitiremediler. Bunlar yetmezmiş gibi bir de bu Yalancı Başkan çıkıp ne yapıyor? Rahmetli Kadir ağabey döneminde temelleri atılan metro projelerinin temelini ben attım diye yalan söylüyor. Emek hırsızlığı yapıyor. Proje hırsızlığı yapıyor. İcraat hırsızlığı yapıyor.'' sözleriyle mevcut İBB yönetimini eleştirdi. Mevcut İBB başkanının dil sürçmelerinden medet umduğuna dikkat çeken Kurum, ''Bu yalancı başkan artık bizim dil sürçmelerimizden medet umuyor. Yok efendim 'rakibimin dili sürçtü, ayak dedi, baret dedi' 'şöyle oldu, böyle oldu.' Yahu sen bareti, çizmeyi ne bilirsin? Baret; eser yaparken, yangında, depremde, selde milletine hizmet ederken takılır. Sen, afet bölgelerine değil de tatil bölgelerine kaçtığın için bilemezsin. Sen bareti sadece poz vermek için kullanırsın. Sen bareti görünce tatilde 'acaba bununla kayılır mı?' diye üstüne binersin. Baret senin gibi algıcıların değil baret, eser yapan adamların işidir.'' dedi. Esenyurt'a ilişkin projelerini sıralayan Kurum, ''Örnek ve Çınar mahallelerimizde tapu sorununu 1 Nisan'da çözüyoruz'' sözleriyle konuşmasını tamamladı.Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Esenyurt'ta vatandaşlara seslendi. Türkiye'nin 81 ilinde eser ürettiklerini, milletin hizmetkârı olduklarını söyleyerek konuşmasına başlayan Kurum, ''Bakanlığım döneminde Diyarbakır'dan Van'a, Erzurum'dan Ardahan'a, Mardin'den Iğdır'a, Kars'tan Tokat'a, Ordu'dan Samsun'a, Muş'tan Sivas'a, Malatya'dan Sinop'a kadar yüzlerce eseri siz değerli hemşehrilerimizin emrine sunduk. İstanbul'umuza, İstanbullulara eserler kazandırdık, bugün de dev bir eser kazandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu hattımızla, vatandaşlarımız trafik çilesinden kurtularak Kayaşehir'den Bakırköy Sahil'e 39 dakikada,Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden İncirli'ye 31 dakikada, Kayaşehir'den Kirazlı'ya 27 dakikada, Metrokent'ten-Özgürlük Meydanı'na sadece 30 dakikada gidecek' dedi.Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, ''Maalesef İstanbul'umuz, İstanbullular 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz yönetimin elinde çile çekiyor. Mevcut CHP'li İBB yönetiminden en ufak bir proje gördünüz mü? Esenyurt'un bu kadar problemi varken en ufak bir yatırım yaptıklarını gördünüz mü? Beş yıldır Esenyurt'umuzu CHP'li belediye yönetmedi mi? İBB CHP'nin yönetiminde değil miydi? Şu Esenyurt'umuza neden bir yatırım yapmadılar. Tapu sorununu neden çözmediler? Kentsel dönüşümü neden başlatmadılar? İşte, bu şehrin, Esenyurt'umuzun en önemli sorunlarının başında ulaşım problemi geliyor' şeklinde konuştu.Son 5 yılda tek bir metro ihalesi yapılmadığına vurgu yapan Kurum, ''Taş üstüne taş koymadılar. Temelini attığımız metro hatlarına hafriyat döktüler. Başlattığımız metroları dahi bitiremediler. Bunlar yetmezmiş gibi bir de bu 'Yalancı Başkan' çıkıp ne yapıyor? Rahmetli Kadir ağabey döneminde temelleri atılan metro projelerinin temelini ben attım diye yalan söylüyor. Emek hırsızlığı yapıyor. Proje hırsızlığı yapıyor. İcraat hırsızlığı yapıyor. Şu 3 günlük dünyada yalan söylemedikleri tek bir gün dahi yok. Her güne bir yalan sığdırıyorlar. Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8 kilometresi bu yalancı başkanın döneminde yapılmıştır. Biz gittiğimiz her yerde bunu anlattıkça, metro konusunda elleri ayaklarına dolaştı. Öyle korkmuşlar ki 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe-Yenidoğan metrosunun temelini hemen apar topar, yarım yamalak atmaya karar vermişler. Ama ne zaman? 4 yıl geçtikten sonra, İstanbulluları 4 yıl metrosuz bıraktıktan sonra. Ne için? Seçim için, koltuk için, göz boyamak için. 4 yıldır aklın neredeydi? Peki, bu millet buna kanar mı? Kanmaz! Millet sandığa gelecek, 4 yılın hesabını sana teker teker soracak'' dedi.Esenyurt'un ulaşım ve tapu sorununa değinen Kurum, ''2 buçuk yıl içerisinde Mahmutbey-Esenyurt, Esenyurt-Avcılar metro hatlarını hızlıca tamamlıyoruz. TÜYAP-Hadımköy Kavşağını yapıyoruz. Böylece o bölgede trafik sorununu ortadan kaldırıyoruz. Haramidere – Akçaburgaz yolunu da yapıyoruz. Esenyurt'un en büyük sorununu kökten çözüyoruz. Örnek ve Çınar mahallelerimizde tapu sorununu 1 Nisan'dan itibaren çözüyor, sizleri tapularınıza kavuşturuyoruz. Esenyurt'umuzun en büyük problemlerinden biri olan otopark sorununu da çözüyoruz. Gençlik merkezimizi, e-spor merkezimizi gençlerimizin hizmetine sunacağız. Esenyurtlu gençlerimiz artık tüm ihtiyaçlarını buralarda karşılayacaklar. Esenyurt'ta kreşi olmayacak tek bir mahallemiz bile kalmayacak. 7/24 nöbetçi kreşlerimiz sizlere hizmet verecek. Gençlerimiz için Esenyurt'umuza güzel bir kütüphane ile kendi işlerini kursunlar diye bir de paylaşımlı ofisler kazandıracağız' diyerek Esenyurt ile ilgili projelerini sıraladı.Anne ve babalara müjde veren Kurum, okulların temizlik ve güvenlik sorunlarını Büyükşehir olarak çözeceklerini söyleyerek konuşmasını tamamladı.