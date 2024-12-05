Hava durumu tahminleri il il 5 Aralık 2024 | Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika uyarı... Hafta sonuna dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara'doğusu ile Ankara, Konya, Kırıkkale, Samsun, Ordu, Amasya, Çorum, Antalya, Isparta, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don, iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.'Perşembe günü Antalya çevrelerinde yağışlar bekliyoruz'Macit, 'Perşembe günü için Antalya çevrelerinde, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ve Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer yağışlar bekliyoruz. Yağışlar, yağmur ve sağanak şeklinde. Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yükseklerinde kar şeklinde yağışlar bekliyoruz' ifadelerini kullandı.Hava durumu tahminleri il il 5 Aralık 2024 | Bugün hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden son dakika uyarı... Hafta sonuna dikkat'Hafta sonunda yurdun batı kesimlerinde yağışlarımız var'Cuma günü ve hafta sonu beklenen hava durumunu da aktaran Macit, 'Cuma ve hafta sonunda yurdun batı kesimlerinde yağışlarımız var. Marmara'nın batısı kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de aralıklı yağışlar görülmesini bekliyoruz. Bu yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde herhangi bir yağış beklemiyoruz. Yalnız sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte sis ve pus hadisesi görülebilir. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını isteyelim' diye konuştu.'Haftanın ilk günlerinde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıkları bekliyoruz'Macit, 'Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında şu anda. Ancak hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak artıyor ve haftanın ilk günlerinde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarının görülmesini bekliyoruz' ifadelerini kullandı.Hava durumu tahminleri il il 5 Aralık 2024 | Bugün hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden son dakika uyarı... Hafta sonuna dikkatAnkara, İstanbul ve İzmir'de beklenen hava durumuHava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit; Ankara, İstanbul ve İzmir'de beklenen hava durumuna ilişkin şunları kaydetti:'Ankara'da önümüzdeki günlerde yağış beklemiyoruz. Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi var. Hava sıcaklığı perşembe 8 derece ama hafta sonunda 11 ila 12 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İstanbul'da da yağış beklemiyoruz. Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı hafta sonunda 15 ila 16 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de yağış beklentimiz var. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışımız var. Hava sıcaklığı 18 derece civarında olacak. Dolayısıyla batı kesimlerde, Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de yağış var. Diğer bölgelerde hafta sonunda önemli bir yağış beklentimiz yok.'MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlıHava durumu tahminleri il il 5 Aralık 2024 | Bugün hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden son dakika uyarı... Hafta sonuna dikkatKIRKLARELİ 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıEGEParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 2°C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutluDENİZLİ 5°C, 15°CParçalı ve yer yer çok bulutluİZMİR 7°C, 18°CParçalı ve yer yer çok bulutluMANİSA 6°C, 15°CParçalı ve yer yer çok bulutluHava durumu tahminleri il il 5 Aralık 2024 | Bugün hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden son dakika uyarı... Hafta sonuna dikkatAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin veediliyor.ADANA 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara ve Konya, yarın sabah saatlerinde Kırıkkale çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA 2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluÇANKIRI 2°C, 6°CParçalı ve çok bulutluHava durumu tahminleri il il 5 Aralık 2024 | Bugün hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden son dakika uyarı... Hafta sonuna dikkatESKİŞEHİR 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutluKONYA 3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BOLU 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Ordu, sabah saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.AMASYA 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluSAMSUN 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurluTOKAT -1°C, 7°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 8°C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutluHava durumu tahminleri il il 5 Aralık 2024 | Bugün hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden son dakika uyarı... Hafta sonuna dikkatDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.ERZURUM -15°C, -5°CParçalı ve çok bulutluKARS -8°C, 3°CParçalı ve çok bulutluMALATYA -3°C, 7°CParçalı ve çok bulutluVAN -5°C, 7°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 2°C, 11°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluSİİRT 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu