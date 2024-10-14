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Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir suç örgütlerine operasyon: 157 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir suç örgütlerine yönelik düzenlenen KUYU-36 operasyonlarında 157 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Ekleme: 14.10.2024 - 15:33 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:34 / Editör: Edin Uslu
Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir suç örgütlerine operasyon: 157 şüpheli yakalandı!
Güvenlik güçleri suç örgütlerine göz açtırmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KUYU-36 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu ifadeleri kullandı:

Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurtdışında tutuklu bulunan Berat Can GÖKDEMİR'in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'KUYU-36' operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı.
Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek.

Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir suç örgütlerine operasyon: 157 şüpheli yakalandı!