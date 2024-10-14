Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir suç örgütlerine operasyon: 157 şüpheli yakalandı!

Güvenlik güçleri suç örgütlerine göz açtırmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KUYU-36 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüphelinin yakalandığını açıkladı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu ifadeleri kullandı:Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurtdışında tutuklu bulunan Berat Can GÖKDEMİR'in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'KUYU-36' operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı.Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek.