AK Parti büyük kongreye hazırlanıyor! Teşkilatlara söylem birliği eğitimi!

AK Parti, Nisan 2025’te yapılacak büyük kongre öncesinde göreve başlayan yeni teşkilata kapsamlı bir eğitim için kolları sıvadı. Edinilen bilgiye göre il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri Ankara’ya çağrılacak. Vatandaşlar iletişime ve söylem birliğine kadar birçok konuda eğitim verilecek. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan’a kapsamlı bir sunum yapıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana pek çok konuşmasında partisinin 8. Olağan Kongre sürecinde teşkilâtta önemli değişimlere imza atacağını belirtmiş, geçtiğimiz günlerde de 'Yeni isimlerle kadrolarımızı takviye edeceğiz' sözleriyle değişim mesajı vermişti.AK Parti, 2023 Genel Seçimleri sonrasındaki 1.5 yıllık süreçte Türkiye genelinde 41 il ve 547 ilçe başkanını değiştirdi. Kongre sürecinde, değişimi gerçekleşmiş pek çok il başkanlığında yeniden bir yapılanma planlanmıyor ancak yine de önemli bazı illerde bazı isimlerin değiştirilebileceği değerlendiriliyor.AK Parti, 8. Olağan Kongre takvimi kapsamında 12 Ekim itibarıyla partinin ilçe yönetimleri için seçim sürecini başlattı. Belde ve ilçe kongrelerini 90 günde tamamlamayı planlayan AK Parti, 28 Aralık'ta da il kongrelerini başlatmayı hedefliyor. Bu takvim çerçevesinde en geç mart ayı sonuna kadar, 8. Büyük Olağan Kongre için hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiş olacak.