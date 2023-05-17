Pendik'te TIR, İETT otobüsüne çarptı! 2'si ağır 5 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kurtköy'de meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Yalman'ın kullandığı 34 DDC 400 plakalı inşaat iskeleti yüklü TIR, Orhanlı Caddesine ters yönden girdiği sırada, Sabancı Üniversitesi-Pendik Metro/Kartal seferini yapan, Zekiye Çakmak'ın kullandığı 34 TP 7464 plakalı İETT otobüsüne çarptı.Kazanın ardından TIR şoförü baygınlık geçirdi. Geri geri ilerleyen TIR, park halindeki PTT aracına çarparak durabildi. Kazada, İETT otobüsünde bulunan yolculardan 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle, Orhanlı Caddesi trafiğe kapatıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılması ve yola dökülen yağın temizlenmesinin ardınden yeniden trafiğe açıldı. Kazanın ardından geri geri giden TIR'ı durduran mahalle esnafı Gökhan Gençtürk, 'Bugün ikinci kazası buranın. Biz sol tarafın ters olduğunu defalarca söyledik. Yazı da yazdık gerekli yerlere. Sadece aşağıya dikilen bir tabela var başka da bir şey yok. Daha öncesinde kapan koydular buraya. Geçen araçların lastikleri patlıyor diye kapanı kaldırdılar. Yine başvurduk ama kimse buraya gelip ne ışık, ne de kapan koymadı. Oradaki tabelayı hiçbir sürücü görmüyor zaten. Haftada en az 4-5 kaza yaşıyoruz. Polisi dahi aradık, gelin buraya bir bakın dedik. Ölümcül bir kazaya sebep olacak çünkü. 4-5 kişi yaralı ama ölü de olabilirdi. TIR'ın sol tarafı otobüsün içine girdi. Camların hepsi kırık zaten. Bunlar insanların gözüne de gelebilir. Şoför baygındı. Kaza anında bayıldı Araba geri geri kayıyordu. Araca binip imdat frenini çekip aracın durmasını sağladım' diye konuştu.