Depremzededen kendilerine nefret kusan CHP'lilere anlamlı cevap: Aldığı suyun parasını Kılıçdaroğlu'na gönderdi!

Geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren depremzedelere CHP'li seçmenlerden ağız dolusu küfürlere varan skandal hakaretler geldi. CHP'li seçmenler Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle yaptıkları yardımları haram ettiklerini ifade ederken, depremzedelerden ise anlamlı bir cevap geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 yakınını kaybettiği belirtilen bir depremzede, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin standından aldığı suyun ücreti olan 2,5 lirayı Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndererek, "Haram edenlere iletirsiniz" notu düştüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yoğun katılımla gerçekleşti.Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy fark atarken, seçimin ardından yaşanan kirli provokasyon ise ülke gündemine gölge düşürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na fark attığı seçimlerde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde halkın büyük teveccühünü görerek yüksek sayıda oy aldı.Ancak CHP seçmenleri Erdoğan'a destek veren depremzedelere nefret kustu.CHP'li seçmenler, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolar ile yaptıkları yardımı ve haklarını haram ettikleri yönde söylemlerde bulundu.Skandal provokasyona tepkiler çığ gibi büyürken depremzedelerden de anlamlı bir cevap geldi.Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 yakınını kaybeden bir vatandaş, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin standından aldığı suyun parasını CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdi.Depremzede gönderdiği paranın notuna, 'Depremde bir şişe su almıştım Ankara Belediyesi'nin standından. Haram edenlere iletirsiniz.' ifadelerini düşerek kendilerine nefret kusan CHP'li seçmenlere anlamlı bir cevapta bulundu.