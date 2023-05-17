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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Depremzededen kendilerine nefret kusan CHP'lilere anlamlı cevap: Aldığı suyun parasını Kılıçdaroğlu'na gönderdi!

Geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren depremzedelere CHP'li seçmenlerden ağız dolusu küfürlere varan skandal hakaretler geldi. CHP'li seçmenler Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle yaptıkları yardımları haram ettiklerini ifade ederken, depremzedelerden ise anlamlı bir cevap geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 yakınını kaybettiği belirtilen bir depremzede, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin standından aldığı suyun ücreti olan 2,5 lirayı Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndererek, "Haram edenlere iletirsiniz" notu düştüğü öğrenildi.

Depremzededen kendilerine nefret kusan CHP'lilere anlamlı cevap: Aldığı suyun parasını Kılıçdaroğlu'na gönderdi!
Ekleme: 17.05.2023 - 01:32 Güncelleme: 17.05.2023 - 01:45 / Editör: Ozge Selin
Depremzededen kendilerine nefret kusan CHP'lilere anlamlı cevap: Aldığı suyun parasını Kılıçdaroğlu'na gönderdi!
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yoğun katılımla gerçekleşti.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy fark atarken, seçimin ardından yaşanan kirli provokasyon ise ülke gündemine gölge düşürdü.

Depremzededen kendilerine nefret kusan CHP'lilere anlamlı cevap: Aldığı suyun parasını Kılıçdaroğlu'na gönderdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na fark attığı seçimlerde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde halkın büyük teveccühünü görerek yüksek sayıda oy aldı.

Ancak CHP seçmenleri Erdoğan'a destek veren depremzedelere nefret kustu.

Depremzededen kendilerine nefret kusan CHP'lilere anlamlı cevap: Aldığı suyun parasını Kılıçdaroğlu'na gönderdi!

CHP'li seçmenler, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolar ile yaptıkları yardımı ve haklarını haram ettikleri yönde söylemlerde bulundu.

Skandal provokasyona tepkiler çığ gibi büyürken depremzedelerden de anlamlı bir cevap geldi.

Depremzededen kendilerine nefret kusan CHP'lilere anlamlı cevap: Aldığı suyun parasını Kılıçdaroğlu'na gönderdi!

'Haram edenlere iletirsiniz'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 yakınını kaybeden bir vatandaş, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin standından aldığı suyun parasını CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdi.

Depremzededen kendilerine nefret kusan CHP'lilere anlamlı cevap: Aldığı suyun parasını Kılıçdaroğlu'na gönderdi!

Depremzede gönderdiği paranın notuna, 'Depremde bir şişe su almıştım Ankara Belediyesi'nin standından. Haram edenlere iletirsiniz.' ifadelerini düşerek kendilerine nefret kusan CHP'li seçmenlere anlamlı bir cevapta bulundu.
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Depremzededen kendilerine nefret kusan CHP'lilere anlamlı cevap: Aldığı suyun parasını Kılıçdaroğlu'na gönderdi!
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