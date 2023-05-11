Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili! Toplumun tüm kesimine senelerdir parmak sallıyor

'Hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamayacağız' vaadini sık sık dile getiren Kılıçdaroğlu, geçmiş senelerde bir canlı yayında başörtüsünü '1 metrekarelik bez parçası' olarak ifade etmiş ve büyük bir skandala imza atmıştı.Ayrıştırıcı dilini senelerdir sürdüren Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy veren öğretmenleri de hedef alarak, 'Hala iktidarın peşinden giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem' sözüyle gündem olmuştu.Genel başkanlık görevini yürüttüğü 13 yıllık süreç içerisinde Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı bir diğer kesim de sanatçılar oldu.CHP'ye yakın olan sanatçılara övgüler dizen, ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilere sahip ünlülere parmak sallayan Kılıçdaroğlu, 'Yalakadan sanatçı olmaz' demişti.Kılıçdaroğlu'nun tehdit dilinden Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da nasibini aldı. YSK üyelerine ağır bir suçlama yönelten Kılıçdaroğlu, 'Bunlar Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapan çete mensubu sözde hakimlerdir' diyecek kadar ileri gitti.Geçmiş yıllardaki açıklamalarında AK Partili çiftçileri de tehdit eden Kılıçdaroğlu, 'Bütün üreticilere, bütün çiftçilere sesleniyorum.AK Parti'ye oy verirseniz 2 elim yakanızda olacak' ifadelerini kullanmıştı. AK Partili esnafa da benzer bir üslupla hitap eden Kılıçdaroğlu, 'Buradan esnafa da seslenmek isterim.Eğer gidip bunlara oy verirsen 2 elim 2 yakanda olur' sözleriyle bir başka skandala imza atmıştı.