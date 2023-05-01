Bakan Varank: Bizim FETÖ'ye, PKK'ya yedirecek memleketimiz yok

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl' kazandırılan İnegöl Gençlik Merkezi'nin açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile vatandaşların katılımıyla yapıldı.Bakan Varank'ın açılışa yerli otomobil Togg ile gelmesi İnegöllülerin ilgilisin çekti. Togg'u görmek isteyen yüzlerce vatandaş, açılış törenine katıldı.Genç kardeşlerimiz hem İnegöl'ü hem de ülkemizin kalkınmasına destek verecekler.Törenin açılış konuşmasını yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'İnegöl'de hizmetlerimizi arttırıyoruz. Bugün bir açılışta bir araya geldik. Genç kardeşlerimizin beklentilerine uygun hizmetler vermeye çalışan bir yerel yönetim var. Dört tane gençlik merkezi açılışı yapıldı. Bugün beşincisini açılıyor. Alanyurt'a da bir tane açılışı yapacağız. Sayın bakanım sizlerden de bu konuda destek bekliyoruz. Bu hizmetleri arttırmak istiyoruz. Genç kardeşlerimiz hem İnegöl'ün hem de ülkemizin kalkınmasına destek verecekler. Teknofest'e 14 ekibimiz katılım sağladı 4 tanesi finale kaldı. İnşallah gelecek bilim insanları benim şehrimden daha fazla çıkacak. Açmış olduğumuz gençlik merkezimiz genç kardeşlerimize ve İnegöl'ümüze hayırlı olsun.'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Bugün öncelikle gençlik merkezimizi açmak daha sonra MODEF fuarımızı akabinde bazı çalışmaları yerinde incelemek için buraya geldik. Beni çok iyi tanıyorsunuz, doğduğum doyduğum büyüdüğüm 13 yıl belediye başkanlığı yaptığım yer İnegöl. Allah'a hamd olsun onlarca güzel proje gerçekleştirdik. İnegöl Bursa merkezden sonra en büyük ilçemiz. İnegöl çok dinamik ilçe, İnegöl her sene 7-8 bin nüfus artışı oluyor. İnegöl'de birçok projeye imza attık. Gelecek yılları düşünerek İnegöl'ün alt yapısına çok büyük yatırımlar yaptık. Yakında arıtma tesisinin ile alakalı 1 Milyar TL'yi bulacak bir yatırım yapılacak. Alt yapıdan dolayı çok zahmet verdik ama İnegöl için bu gerekliydi. Gençlerimiz için gençlik merkezleri oluşturuyoruz. İçerde çok güzel alanlar oluşturuldu. Bu mekânla beraber burası daha fazla değer kazanacak. Biz gecesini gündüzüne katmış sayın cumhurbaşkanlığımız liderliğinde, bizde ondan aldığımız sinerjiyle şehirlerimize değer katmanın derdi içindeyiz. 14 Mayıs önemli bir tarih. İnegöl AK partimize cumhur ittifakına çok büyük destekler verdi. 14 Mayıs seçimlerin en önemlisi. AK Parti'mizin 20 yıldır ülkemizi ilklerle tanıştırdı. Bakın Togg bunlardan bir tanesi. Türkiye yüksek teknoloji işleri konuşuyor. Ahmet Necdet Sezer'i hatırlayın yurt dışı gezisi mi yaptı. 14 Mayıs akşamı ilçeler arasında en yüksek oyu İnegöl verecek ben buna inanıyorum. Bir sürü icatların yapılacağı yerlerdir gençlik merkezi. Bursa'da 11 oldu sayısı Haziran sonu 15, Eylül sonu bu sayı 20'ye çıkacak.'Bursa Valisi Yakup Canbolat, 'Bugün sayın Bakanımızı İnegöl ilçemizde ağırlıyoruz. Tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Bursa ilçeleri bu hizmetlerle gelişiyor güzelleşiyor. Gençlik merkezleri gençlerimizin boş vakitleri faydalı bir şekilde geçirecekleri mekânlar. Bursa'da gençlik merkezi sayısı 11'e yükseldi. Aynı anda 125 öğrenciyi ağırlayabilecek bir mekân burası. Zengin kütüphanesi ve ücretsiz hizmet burada verilecek.'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Çok kıymetli hemşerilerimiz. Böyle güzel bir açılışta bizleri yalnız bırakmadığınız için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. İnegöl'e kaçıncı gelişim ben hatırlamıyorum. Bu ilçeye ben çok geldim. Birileri gibi seçimden seçime buraya gelenlerden değilim. Her geldiğimde bu ilçenin nasıl geliştiğini gördüm. Bu o kervana bir yenisini katmak için buradayız. Gün içinde farklı açılışlar gerçekleştireceğiz. Dün Teknofest'teydim, 900 bin vatandaşımız ziyaret etti. Teknofest bu ülkeyi kalkındıracak, dünyanın ilk 10 ekonomisi haline getirecek yatırımların olduğu festival. Bu genç arkadaşlarımız cip tasarlıyor, savaşan İHA tasarlıyorlar. Bu arkadaşlarımız üniversite, lise seviyesinde arkadaşlarımız. En önemli yatırım insana yapılan yatırım. Türkiye'nin otomobili dünyadan ses getiriyorsa, bunun arkasında gençlerimiz var. Bu gençler yeni Türkiye'yi inşa edecekler. Türkiye'nin otomobili Gemlik'ten geliyor. Bazıları hala yerli değil desinler, vatandaşlarımız görüyor' dedi.'Soruyoruz senin namusun ve şerefin bu kadar ucuz mu?''Biz meclisi güçlendireceğiz. Mecliste çoğunluğu almamız lazım. Cumhur ittifakını mecliste de çoğunluk yapmamız lazım. Karşımızda sürekli yalan söyleyen, milletimizi kandırarak siyaset yapan bir koalisyon var. Biri genel başkan hem partili hem cumhurbaşkanı olmaz. Bu konuda nasıl mecliste namus ve şeref yemini edecek. Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz değil dedi. E şimdi kendi hem genel başkan hem de cumhurbaşkanı adayı. Soruyoruz senin namusun ve şerefin bu kadar ucuz mu? Bu ülkede ortalama hükümet süresi AK Parti'den önce 1,5 seneydi. Biz eski Türkiye'yi tarihin çöplüğüne göndermemiz lazım. Şuan PKK ile pazarlık yapıyorlar FETÖ ile pazarlık yapıyorlar. Bizim bu pazarlıklara müsaade etmemiz lazım. Bizim öyle FETÖ'ye PKK'ya yedirecek memleketimiz yok.'