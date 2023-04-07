Türkiye'den İsrail'e tepki yağdı: Uluslararası topluma çağrı! Bölgeyi ateşe atıyorlar

İsrail güçleri önceki gün yaptığı Mescid-i Aksa baskınının ardından bu kez de Gazze'yi hedef aldı. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik yeni hava saldırıları düzenledi. AK Parti'den İsrailİ'n saldırılarına sert tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail yönetimi, gerilimi tırmandıran adımlar atarak masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit etmektedir." dedi.

İsrail'in Gazze saldırılarına AK Parti'den tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi, gerilimi tırmandıran adımlar atarak masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit etmektedir.' dedi.



TÜM BÖLGEYİ ATEŞE ATIYOR



Çelik açıklamalarını; 'Netenyahu yönetimi şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir... Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır.' şeklinde sürdürdü.

