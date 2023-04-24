AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan faşist kafaya medeniyet dersi!

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir 2'nci bölge 1'nci sıra Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, kendisini provoke etmek isteyen bir grup göstericiye adeta medeniyet dersi verdi. Ellerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri olan göstericilerle konuşan İnan, "Kemalizm Irkçılıktır" diyen Yüksel Taşkın'ın CHP'den İzmir 1'inci sıra Milletvekili adayı gösterilmesini hatırlattı ve asıl protesto edilmesi gerekenin CHP olduğunu söyledi. İnan'ın uğradığı provokasyona sağduyulu yaklaşması sosyal medyada da gündem oldu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir 2'nci bölge 1'nci sıra Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, Bostanlı'da seçim çalışmaları için ziyaretler yaparken ellerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ve 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' yazılı pankartlarda bulunan bir grup göstericinin provokasyonu ile karşılaştı.Uğradığı provokasyona rağmen, göstericilerle sağduyulu bir iletişim kuran İnan, 'Hükümeti eleştirmekte özgürsünüz. Eleştiri olmazsa yozlaşırız. Burada Recep Tayyip Erdoğan'ın Gençlik Kolları Başkanını protesto edeceksin özgürce sonra diyeceksin ki 'bu ülkede diktatörlük var'. Demek ki senin iktidarına kalsa ben sokakta yürüyemeceğim.' dedi.Ellerinde Atatürk posterleri bulunan grupla konuşmasını sürdüren İnan, 'Kemalizm Irkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'ın CHP'den İzmir 1'inci sıra Milletvekili adayı gösterilmesini hatırlarak, asıl CHP'yi protesto etmeleri gerektiğini söyledi.Göstericilerle yaşadığı diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşan Eyyüp Kadir İnan, paylaşımına 'Bostanlı'da bizi provoke etmek isteyen arkadaşlara bütün Bostanlı Caddesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ın resmini taşıtmaktan dolayı çok mutluyum. Malum Atatürk düşmanı bir isim İzmir'den CHP 1.Sıra Milletvekili Adayı…' notunu düştü.