Tek tek yasaklanıyor! ABD, İngiltere, Kanada… Liste uzuyor… ‘TikTok kabul edilemez düzeyde risk taşıyor'

Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği ve kullanıcı bilgilerine erişilebileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. Ülkeler tek tek kamuya ait cihazlarda uygulamaya yasak getiriyor.İngiltere'de güvenlik endişeleri nedeniyle bakanlar ve devlet memurlarının kullandığı telefon ve diğer elektronik cihazlarda, Çinli sosyal medya platformu TikTok'a yasak getirildi.Yeni Zelanda, milletvekilleri ve parlamentodaki diğer çalışanlarına güvenlik endişeleri nedeniyle kamuya ait telefonlarda, Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulamasının kullanılmasına yasak getirecek. Yasak bu ay sonunda yürürlüğe girecek.Yetkililer, yasak hamlesinin, hükümetin siber güvenlik uzmanlarının tavsiyesi üzerine geldiğini dile getirdi.Kanada hükümeti, bir Çin firmasının popüler sosyal medya uygulaması olan TikTok'u güvenlik açığı riski yarattığı için bugün itibariyle devlete ait mobil cihazlarda yasakladığını duyurdu.Kanada Hazine Kurulu Başkanı Mona Fortier, dün TikTok uygulamasının devlet tarafından verilen mobil cihazlarda kullanımının yasaklandığını duyurarak '28 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TikTok uygulaması devlet tarafından verilen mobil cihazlardan kaldırılacaktır. Bu cihazların kullanıcılarının gelecekte uygulamayı indirmeleri de engellenecektir. TikTok'un incelenmesinin ardından Kanada Bilişim Kurulu Başkanı (CIO), gizlilik ve güvenlik açısından kabul edilemez düzeyde risk oluşturduğuna karar vermiştir' açıklamasını yaptı.Halkın kendi özel mobil cihazlarında uygulamayı kullanmalarının kişisel bir seçim olduğu ancak seçim yapmadan önce Kanadalıların riski anlamaları tavsiye edildi. ABD ve Avrupa Birliği ise Çin merkezli şirket ByteDance'in sahip olduğu TikTok'u devlete ait mobil cihazlarda kullanımını yasaklamıştı.Danimarka Savunma Bakanlığı, siber güvenlik tedbirleri kapsamında çalışanlarına resmi hizmette kullanılan cihazlarda Çinli sosyal medya platformu TikTok'u kullanmasına yasak getirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Danimarka Dış İstihbarat Servisine bağlı Siber Güvenlik Merkezi, TikTok uygulamasının 'cihazda kullanıcı bilgilerine ilişkin belirli hak ve erişim istediğini' belirterek, casusluğa dair şüpheleri olduğunu bildirdi.Açıklamada, 'uygulamanın resmi birimlerde kullanılmasının yasaklanacağı' ve 'uygulamanın işle bir bağlantısı olmadığı gibi Bakanlık bünyesinde de ciddi güvenlik endişelerine yol açtığı' ifade edildi.Bazı Danimarkalı politikacılar da siber güvenlik tedbirleri kapsamında resmi telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırdıklarını açıklamıştı.Avrupa Birliği (AB) yürütme organı AB Komisyonu, 23 Şubat'ta güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirdi.AB kurumlarından Avrupa Parlamentosu (AP) da AB Komisyonu ve Konseyinin ardından çalışanlarına güvenlik endişeleri gerekçesiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasakladı.Norveç'te Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, devletin tahsis ettiği telefona TikTok uygulaması yüklediğini bildirmemesi nedeniyle özür dilemek zorunda kalmıştı.ABD'de de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu, Kongre'de Aralık 2022'de yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasakladı.ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirdi.Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas da dahil birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarıldı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Çin'in TikTok paylaşım sitesi üzerinden kullanıcıların verilerine ve cihazlarına erişebileceğini ve bunlar üzerinden büyük veri (big data) operasyonları yapabileceğini söyledi.Wray, 'Amerikalılara tüm verilerinizin, cihazınızın kontrolünü ve bilgilerinizi Çin Komünist Partisine vermek isteyip istemeyeceğini sorarsanız, Çoğu Amerikalı size hayır diyecek ve bununla işim bitti diyecek' diye konuştu.Çin'in süper bilgisayarlar ve yapay zeka araçlarını kullanarak casusluk, IP hırsızlığı dahil birçok yasadışı birçok faaliyette bulunabileceğini belirten Wray, 'Bu büyük veri (big data) operasyonlarının her türlüsünü yapmak için veri kontrolüdür. Bu milyonlarca cihaza ulaşmak için yazılımların kontrol edilmesidir' dedi.ABD Siber Kuvvetler Komutanı ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü Orgeneral Paul Nakasone, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un taşıdığı veri, algoritma kontrolü ve etki operasyonlarında kullanılabilirliğinin kendisini kaygılandırdığını söyledi.Orgeneral Nakasone, 'TikTok beni birkaç nedenden dolayı endişelendiriyor. Bunlar biri taşıdığı veri, ikincisi algoritması ve o algoritmayı kimin kontrol ettiği, üçüncüsü ise daha önce de çok kez dile getirdiğim etki operasyonlarıdır. Bu sadece bir şeye etki etmek değil aynı zamanda bildiğiniz üzere bu kadar geniş bir dinleyici kitlesi varken bazı mesajları susturmak anlamına da geliyor' değerlendirmesinde bulundu.Tiktok'un taşıdığı verinin devasa olduğunu ve bunun kritik olduğunu ifade eden Nakasone, riski ölçmek için Tiktok'taki etki operasyonlarına baktıklarını söyledi.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Çinli sosyal medya platformu TikTok ile ilgili Amerikalıların verilerini topladığı gerekçesiyle endişeli olduklarını ve uygulamanın ABD ulusal güvenliğine potansiyel tehdit oluşturabileceğini düşündüklerini söyledi.Jean-Pierre, TikTok ile ilgili Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Yatırımlar Komitesinin (CFIUS) devam eden incelemesine işaret ederek, TikTok'un ABD genelinde yasaklanıp yasaklanmayacağına ilişkin ise yorum yapmaktan kaçındıABD, TİKTOK'UN SAHİBİ BYTEDANCE'DEN HİSSELERİNİ SATMASINI TALEP ETTİABD, Çinli sosyal medya platformu TikTok'un sahibi ByteDance'den hisselerini satmasını talep ederek aksi halde uygulamanın ülkede kullanımına yasak getirilebileceğini bildirdi.