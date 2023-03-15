PKK elebaşı Murat Karayılan'dan 6'lı koalisyona açıktan destek: 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek

Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, 6'lı koalisyona bir destek daha verdi. Karayılan, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir" dedi. Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Cemil Bayık gibi örgütün sözde yöneticileri daha önce de muhalefete destek niteliğinde açıklamalar yapmış, HDP ile işbirliğinin geliştirilmesi mesajını vermişti.Karayılan'dan 6'lı koalisyona destek "Muhalefet güçlendi. Önder Apo'nun özgür olma vakti geldi" | VideoTeröristbaşı Karayılan örgütün kanalında yaptığı açıklamada, 6'lı koalisyona bir destek daha verdi. Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri anlaşılan PKK'nın sözde üst düzey yöneticisinin, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir." dedi.Karayılan, 6'lı koalisyonun güçlendiğini belirtti, "Altılı Masa'ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir." ifadelerini kullandı.Karayılan, İmralı'da tutuklu bulunan PKK'nın sözde en üst yöneticisi Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de söyledi. Karayılan, "Önder APO'nun Fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır." dedi.