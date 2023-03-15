PKK elebaşı Murat Karayılan'dan 6'lı koalisyona açıktan destek: 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek
Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, 6'lı koalisyona açıktan destek verdi. Karayılan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, sadece Cumhurbaşkanının değil, sistemin de değişeceğini söyledi. Karayılan, 6'lı koalisyona operasyon çekildiğini ancak dağılmadığını da sözlerine ekledi. İşte PKK elebaşı Karayılan'ın 6'lı ittifaka açıktan desteği...
Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, 6'lı koalisyona bir destek daha verdi. Karayılan, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir" dedi. Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Cemil Bayık gibi örgütün sözde yöneticileri daha önce de muhalefete destek niteliğinde açıklamalar yapmış, HDP ile işbirliğinin geliştirilmesi mesajını vermişti.
Karayılan'dan 6'lı koalisyona destek "Muhalefet güçlendi. Önder Apo'nun özgür olma vakti geldi" | Video
TERÖRİST KARAYILAN: 14 MAYIS'TA SADECE CUMHURBAŞKANI DEĞİL SİSTEM DE DEĞİŞECEK
Teröristbaşı Karayılan örgütün kanalında yaptığı açıklamada, 6'lı koalisyona bir destek daha verdi. Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri anlaşılan PKK'nın sözde üst düzey yöneticisinin, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir." dedi.
"ALTILI MASA DAĞILMADI"
Karayılan, 6'lı koalisyonun güçlendiğini belirtti, "Altılı Masa'ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir." ifadelerini kullandı.
"APO'NUN ÖZGÜR OLMA VAKTİ GELMİŞTİR"
Karayılan, İmralı'da tutuklu bulunan PKK'nın sözde en üst yöneticisi Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de söyledi. Karayılan, "Önder APO'nun Fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır." dedi.
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