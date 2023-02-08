Hatay Havalimanı'nın onarımına başladı

Depremin ardından pisti hasar gördüğü için uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı'nın yeniden uçuşlara açılması için çalışmalar başladı. Çalışmalar kapsamında havalimanının bakım ve onarımını İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üstlendi.Dün bölgeye ekip ve ekipmanlar gönderen havalimanı işletmecisi İGA ekipleri incelemelerin tamamlanmasının ardından dün itibariyle pist onarım çalışmaları başladı. Depremden zarar gören havalimanının onarıldıktan sonra yeniden uçuşlara açılacağı ve çalışmalar için uçakların inmesinin sağlanacağı kaydedildi.