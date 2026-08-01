Bakan Memişoğlu'ndan Sanatçı Çelik'e Teşekkür Mesajı! 'Sağlık Ailemizin Yüreğini Isıttınız'

Ünlü şarkıcı Çelik, bir yakınını ziyaret etmek amacıyla gittiği Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde karşılaştığı ilgi ve alakayı karşılıksız bırakmadı. Devlet hastanesindeki kaliteli hizmetten ve sağlık çalışanlarının özverisinden son derece duygulanan ünlü sanatçı, sağlık personeline teşekkür ederek takdir toplayan bir teklifte bulundu.Hastanede gördüğü ilgiden ötürü memnuniyetini dile getiren Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Bir dostumuza destek olma vesilesiyle Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil'ine yolum düştü. Burası bir devlet hastanesi ve baştan sona tüm hastane personeline teşekkür etmek istedim. O kadar güzel bir ilgi, alaka, bakım var ki… Sözümdür tüm personel için ne zaman dilerlerse nöbetçi sanatçı gibi konser verebilirim.'Sanatçı Çelik'in bu kadirşinas ve moral veren paylaşımına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabı üzerinden Çelik'in sözlerine yanıt veren Bakan Memişoğlu, samimi mesajıyla tüm sağlık camiasının hislerine tercüman oldu.'İnsan insanın şifasıdır...Sevgili Çelik Bey, öncelikle hastanıza çok geçmiş olsun.Bu içten ve kadirşinas sözleriniz Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanemiz nezdinde, 81 ilimizde gece gündüz demeden şifa dağıtan tüm sağlık ailemizin yüreğini ısıttı.Güzel temennileriniz ve sağlık ordumuza verdiğiniz moral için yürekten teşekkür ederim.'