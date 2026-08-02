31 Temmuz’da RAMS Park’ta gerçekleştirilen TÜGVA Yaz Okulları Finali’nde ilk kez seslendirilen eser;BALA

Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi, onun mücadelesine olan inancı ve yıllar içinde kurulan güçlü gönül bağını yansıtmak amacıyla hazırlanan özel eser kamuoyuyla paylaşıldı.Eserin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın azmi, kararlılığı, milletine olan bağlılığı ve uzun yıllara yayılan mücadelesini gençlerin sesiyle anlatmak amacıyla hazırlandığı belirtildi. Çalışmanın aynı zamanda onun mücadelesinden ilham alan ve 'Onun izinde yürüyen bir gençlik var' mesajını veren gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir vefa nişanesi olduğu ifade edildi.Söz konusu eser, ilk kez 31 Temmuz'da RAMS Park'ta düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda seslendirildi. Büyük ilgi gören eser, programın ardından kamuoyunun beğenisine sunuldu