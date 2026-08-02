GÜLLÜ DOSYASINDA İDDİANAME HAZIRLANDI; BAŞSAVCILIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturmasını tamamladı.Hazırlanan iddianamede, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan dava açıldı. Savcılık, şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun 82'nci maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.İddianameye göre Gül Tut, 26 Eylül 2025 gecesi saat 01.26 sıralarında Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde, kızı Tuğyan'a ait odanın penceresinden düştü.Sanatçının 18,17 metre yükseklikten beton zemine çarptığı, kafatası ve omur kırıkları ile çok sayıda iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.Toksikoloji incelemesinde Gül Tut'un kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken, kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı bildirildi.Savcılığın değerlendirmesine göre Tuğyan Ülkem Gülter, olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği “Malkata” isimli roman havasını açmasını istedi.Şarkının, Gül Tut'un banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirlendi. Müziği duyan Gül Tut'un “O ne lan?” diyerek kızının odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi.Savcılık, şarkının özellikle Gül Tut'u olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığını ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğunu belirtti.İddianamede, olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi.Bilirkişi raporunda, düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla “Hadi görüşüürüüüz” denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık, bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı.İddianamede, şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü.Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarında Gül Tut'un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği, ancak daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı belirtildi.Sultan Nur Ulu, Gül Tut'un yüzü pencereye dönük halde bulunduğu sırada Tuğyan'ın annesini kalça altından iki eliyle kavradığını, ayaklarını yerden keserek aşağı attığını söyledi.Tanığın avukatıyla yaptığı kayda alınmış telefon görüşmesinde de “Tuğyan'ın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemediğini” ve savcılığa giderek gerçekleri anlatacağını söylediği tespit edildi. Savcılık, bu ses kaydının tanığın sonradan verdiği ifadesini desteklediğini değerlendirdi.İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in olaydan aylar önce annesinin ölmesini istediğini gösterdiği ileri sürülen çok sayıda mesaj ve tanık anlatımına yer verildi.Üç tanık, Tuğyan'ın kendilerine annesini “bir gün camdan atıp öldüreceğini” söylediğini öne sürdü. Bir başka tanık ise şüphelinin annesi veya kendisinden birinin öleceği yönünde sözler sarf ettiğini anlattı.Şüphelinin yakınlarına gönderdiği mesajlarda “Bıktım bu annemden”, “Gebersin”, “Bu kadın ölsün”, “Ölmüyor, ne zaman?” ve “Ona büyük bir şey yapacağım” şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.Tuğyan'ın olaydan yaklaşık iki ay önce eski erkek arkadaşına “Annem birazdan kendini atıyor” şeklinde mesaj gönderdiği de iddianamede yer aldı. Savcılık, bu mesajı şüphelinin eylemine ilişkin “zihinsel hazırlık sürecinin” göstergelerinden biri olarak değerlendirdi.Kamera kayıtlarının ham halinde, Gül Tut'un yere düşmesinden önce kısa aralıklarla üç farklı çarpma ve darbe sesinin duyulduğu tespit edildi.Bilirkişi değerlendirmesinde, ikinci ve üçüncü çarpma sesi arasındaki yaklaşık 1,9 saniyelik sürenin Gül Tut'un pencereden çıkışıyla beton zemine çarpması arasında geçen süreyle büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi.Gül Tut'un odada bulunan Tuğyan ve Sultan'a yaklaşık bir metre mesafede olduğu, ancak ilk darbe sesinden sonra yaklaşık yedi saniye boyunca iki kişiden de herhangi bir bağırma veya kurtarma refleksi duyulmadığı ifade edildi.Savcılık, bu durumun Tuğyan ve Sultan'ın düşme olayını gördüklerine ve olayın anlatıldığı gibi ani bir kaza olmadığına işaret ettiğini kaydetti.Olayın gerçekleştiği odanın zemininden alınan numunelerde kayganlaştırıcı herhangi bir maddeye rastlanmadı. Gül Tut'un tıbbi kayıtlarında intihar düşüncesine ilişkin bir bulgu bulunmadığı, sanatçının yükseklik korkusu olduğunun birçok tanık tarafından anlatıldığı belirtildi.Bilirkişi heyeti, Gül Tut'un vücut yapısı ve pencerenin yüksekliği dikkate alındığında geriye doğru düşmesi için dışarıdan bir kuvvet veya temas bulunmasının, kaza ihtimalinden daha mümkün olduğu yönünde görüş bildirdi.Adli Tıp Kurumu ise yüksekten düşmenin intihar, kaza veya başka bir kişinin etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin tıbben ayırt edilemeyeceğini ve olayın adli soruşturmayla aydınlatılması gerektiğini kaydetti.İddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter'in olaydan sonra eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu'ndan telefon ekranını paylaşmasını ve aralarındaki mesajları silmesini istediği belirtildi.Şüphelinin Kervan'a katıldığı canlı yayında susması, olay gecesinden ve annesiyle arasındaki sorunlardan bahsetmemesi yönünde baskı yaptığı; annesiyle ilişkisinin iyi olduğunu söylemesini istediği ifade edildi.Savcılık ayrıca Tuğyan'ın olayın tek görgü tanığı konumundaki Sultan Nur Ulu'yu sürekli yanında tutmaya çalıştığını, başka biriyle buluştuğu sırada takip ettiğini ve gerçekleri anlatmaması için tehdit ettiğini kaydetti.Tuğyan ve Sultan'ın olaydan sonra İstanbul'da kaldıkları bir otelde, yurt dışına nasıl çıkabilecekleri konusunda bir kişiyle telefon görüşmesi yaptıkları kaydedildi.Görüşmede Sultan'a Tuğyan tarafından tehdit edilip edilmediğinin sorulduğu, Tuğyan'ın ise araya girerek “Tabii ki ediyorum, bir gün beni yalnız bırakırsa hakkımı helal etmem” dediği belirtildi.Şüphelinin olayın ardından telefon değiştirdiği, cihazını fabrika ayarlarına döndürdüğü ve bazı mesajların silinmesini istediği de iddianamede destekleyici deliller arasında gösterildi.Tuğyan Ülkem Gülter'in dijital materyallerinde “Uyuşturucu saçtan ne zaman temizlenir?”, “Kokain saçta ne zaman çıkar?” ve “Saçta metamfetamin çıkar mı?” şeklinde internet aramaları yaptığı tespit edildi.Şüphelinin ayrıca “Çözülmemiş davalar, seri katil davası, dedektif oyunu, suçluyu bulma” isimli bir kutu oyununu internet üzerinden incelediği belirtildi.Buna karşın Tuğyan ve Sultan'dan alınan saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilmedi. Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda da suç unsuruna rastlanmadı.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; mesaj kayıtları, tanık anlatımları, ses çözümleri, bilirkişi raporları ve olay sonrasındaki davranışları birlikte değerlendirerek Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini önceden tasarlayarak öldürdüğünü bildirdi.Savcılık, tutuklu şüphelinin “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki suçlamalara ilişkin nihai kararı, yapılacak yargılama sonucunda mahkeme verecek.