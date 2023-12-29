Bakan Bolat: Türkiye küresel ihracattan aldığı pay rekorunu yeniledi

Sosyal medya hesabı üzerinden ''Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçı ailemizle paylaşmak istiyoruz'' diyerek mesajına başlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat 2023 yılının ilk 9 ayına ilişkin ihracat rakamlarını paylaştı.Bakan Bolat, ilk 9 ayın sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatının 253,3 milyar dolara yükseldiğini belirtirken Türkiye'nin küresel ihracattan yüzde 1,06 pay alarak rekorunu yenilediğini de vurguladı.“Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından açıklanan son istatistiklere göre, 2023 yılının ilk 9 ayı (Ocak-Eylül) sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel ihracattan (toplam 23,9 trilyon dolar) %1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 yılı sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı %1,02 idi.” İnşallah bu güzel haberlerin devamı temennisiyle.''