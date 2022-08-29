Ölülerin cesetlerini kayalıklara çiviliyorlar: Sebebi herkesi hayrete düşürdü

Filipinler'de asırlardan beri ilginç bir gelenekyaşanıyor. Ülkenin bazı bölgelerinde ölen kişileri gömme etkinliği çok yaygın değil. Onun yerine ölen kişiler, tabutlarıyla birlikte sarp bir kayalığa çivileniyor. Neden mi? Nedeni oldukça ilginç.Ülkenin Sagada isimli küçük bir kasabasından çekilen görüntüler, yıllardır yapılan bu ilginç geleneğin hala devam ettiğini gözler önüne seriyor.Filipinler'de ölenlerin selden korunması ve cennete daha kolay gideceği düşüncesiyle cansız bedenleri tütsülenerek tabutuyla birlikle kayalıklara çivileniyor.Bölge sakinleri bu ilginç geleneğin 2 bin yıllık olduğunu ifade ederek genellikle insanların kendi tabutlarını hayattayken yaptığını, 'Ölüm sandalyesi' adını verdikleri tabutları yapraklar ve borularla kapladığını ve tabutun içinde beden çürümesin diye özel bir tütsü yaktıklarını ifade etti.Tabut asıldıktan sonra ise tahtanın üzerine ölen kişilerin ismi yazılıyor.Bir süre boyunca yakınları merhuma saygılarını iletiyor.Yerel halk, ölülerin bedenlerinin böylelikle sellerden korunduğunu ifade ediyor.Daha eski dönemlerde ise uygulama oldukça farklıymış. Yapılan küçük tabutlara insanları sığdırabilmek için ölenlerin kemikleri kırılıyormuş.Ayrıca ölenlerin cenin pozisyonuna geri dönerek 'anne karnındaki ilk haline dönmesi' amaçlanıyormuş.Bazı ölenlerin yakınları, birkaç gün boyunca tabutun altında kalarak ölen kişilerin vücutlarından sızan sıvıyı kendi üstlerine akıtıyor.Böylelikle o akan sıvının kendilerine şans getireceğine inanılıyor.Sagada'da halen devam eden geleneğin benzeri Endonezya ve Çin'de de yapılıyor.Yine de bölge halkına göre 2010 yılından beri naaşların yakılması daha çok görülen bir durum.2 bin yıldır devam eden geleneğin yaşandığı bölge turist akınına uğruyor. (BBC)İşte ilginç görüntüler...