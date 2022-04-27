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Karaca Adası alıcısını bekliyor! Fiyatı 145 milyon TL'den 360 milyon TL'ye yükseltildi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Gökova Körfezi'nde, 316 bin metrekare büyüklüğündeki özel tapulu Karaca Adası'nın satış fiyatı, güncellenerek 145 milyon TL'den 360 milyon TL'ye yükseltildi.

Ekleme: 27.04.2022 - 14:07 Güncelleme: 27.04.2022 - 14:09 / Editör: Ozge Selin
Karaca Adası alıcısını bekliyor! Fiyatı 145 milyon TL'den 360 milyon TL'ye yükseltildi
ABD'de yaşayan Türk iş insanına ait, Muğla'nın Marmaris ilçesi Sedir Adası ve Okluk Koyu karşısındaki 316 bin metrekarelik Karaca Adası'nın satış fiyatı güncellendi.

Satılık ilanının ilk açıklandığı 1999 yılında metrekare fiyatı 459 TL olarak belirlenen ve 145 milyon TL istenen adanın satış ilanı, 24 Nisan'da internet sitesinde güncellendi.

Karaca Adası alıcısını bekliyor Fiyatı 145 milyon TLden 360 milyon TLye yükseltildi
İmar durumu sit alanı olarak belirtilen adanın metrekare fiyatı 1139 TL'ye yükseltildi. Ada için güncel satış fiyatının 360 milyon TL olduğu kaydedildi.

Üzerinde, her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan adaya; mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtildi.

Aynı zamanda mavi tur rotası üzerinde bulunan, 4 koyu olan adanın, 65 dönüm orman kullanım alanı da mevcut. Adanın toplam büyüklüğü ise 381 bin metrekare.

Karaca Adası alıcısını bekliyor! Fiyatı 145 milyon TL'den 360 milyon TL'ye yükseltildi

KREDİYE UYGUN

Geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunan, mülk sahibi adına adanın satışını takip eden Uğur Özcan, adanın krediye uygun olduğunu söylemişti. Karaca Adası'nın 1980 yılında ABD'de yaşayan bir Türk iş insanı tarafından 7 yıldız kategorisinde otel yapılmak üzere satın alındığını belirten Özcan, adanın o dönem imarlı olduğunu kaydetmişti.

Adanın 1983 yılında birinci dereceden SİT alanı ilan edildiğini aktaran Özcan, otel yatırımının bu nedenle gerçekleşemediğini, adayı satın alan Türk iş insanının da mağduriyet yaşadığını belirtmişti. Uğur Özcan, “Sahibi yatırım yapmaktan vazgeçtiği için satışa çıkardı. Adada 3 müstakil ev bulunuyor. Ancak metruk durumda. İmar affı kapsamında yapı kayıt belgeleri alındı. Restore edilerek kullanılabilir. Yine adaya günübirlik turizm tesisi ve küçük bir marina da yapılabilir. Bunlara izin var' diye konuşmuştu.
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