İstanbul'da İETT için sıradan bir gün! Metrobüs arızalandı vatandaşlar yollarda bekledi

İstanbul'da Zincirlikuyu yönüne seyir halindeyken arızalanan metrobüs nedeniyle Yenibosna durağında yoğunluk oluştu.Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Küçükçekmece durağına yakın noktada bir metrobüs, henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.Arıza nedeniyle her iki yönde uzun araç kuyruğu oluştu. Yenibosna durağında çok sayıda vatandaş metrobüs yoluna da girerek gelecek aracı bekledi.Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü."16 MİLYON İSTANBULLU SAYENİZDE PERİŞAN OLUYOR"Sosyal medyada bir kullanıcı, Yenibosna metrobüs durağındaki kalabalığın fotoğrafını paylaşarak, "Günaydın. Türkiye'nin en yüksek toplu taşıma ücretini ödeyen İstanbullular, Yenibosna metrobüs durağında meydana gelen araç arızası nedeniyle işlerine ve okullarına gidemiyor. 16 milyon İstanbullu sayenizde perişan oluyor." yazarak tepkisini dile getirdi.