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Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar önce artacak sonra düşecek

Meteorolojiden son dakika hava durumu tahmini... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporlarını güncelledi. Buna göre; önümüzdeki birkaç gün yurt genelince sıcaklıklar artacak. Serin havalar yarından sonra yerini mevsim normallerine bırakırken, pazar gününden itibaren yurdun batı kesiminde yağmur etkili olacak.

Ekleme: 13.04.2022 - 21:02 Güncelleme: 13.04.2022 - 21:36 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar önce artacak sonra düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahmin raporuna göre Türkiye genelinde sıcaklık artacak.

Hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Serin havalar yerini mevsim normallerine bırakacak.

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

İstanbul'da sıcaklığın yarın 15 derece, cuma günü en düşük 7 en yüksek 18 derece, cumartesi günü de en düşük 8 en yüksek 17 derece olması bekleniyor.

Ankara'da önümüzdeki hafta başına kadar yağış beklenmiyor.

Yarın günün en yüksek sıcaklığı 14 derece, cuma günü en düşük 3 en yüksek 17, cumartesi günü de en düşük 5 en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor. İzmir'de de sıcaklık hafta sonuna kadar 20 ila 24 derece olacak.

PAZAR GÜNÜ YENİDEN YAĞIŞ GELİYOR

Türkiye, hafta sonundan itibaren ise yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

Pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın görülmesinin beklendiğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci şöyle konuştu:

''Cumartesi günü için ülkemizin güneydoğusunda yani Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde; Ağrı, Van, Hakkari çevrelerinde aralıklı yağış bekliyoruz.

Yağmur şeklinde görülecek yağışlar pazar gününden itibaren 4 gün boyunca ülkemizi etkisi altına alacak.'

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