Bakan Dönmez duyurdu : 4'üncü sondaj gemisi yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından 4'üncü sondaj gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu.Bakan Dönmez yaptığı açıklamada '4 bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize 4 başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize 4 elle sarıldık. Şimdi 4 gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.