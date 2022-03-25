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Fransa'nın 'karikatür' çelişkisi: İslam'ı hedef alınca 'özgürlük' kendileri hedef alınınca 'kabul edilemez' oldu

Rusya'nın Fransa Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından, Avrupa ülkelerini hedef alan bir karikatür paylaşıldı. Karikatürler nedeniyle Rusya'nın Paris büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam'ı hedef alan karikatürler sonrası yaptığı açıklamada, "Karikatürlerden vazgeçmeyeceğiz, karikatürler özgürlüktür" ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'nın 'karikatür' çelişkisi: İslam'ı hedef alınca 'özgürlük' kendileri hedef alınınca 'kabul edilemez' oldu
Ekleme: 25.03.2022 - 22:57 Güncelleme: 25.03.2022 - 23:14 / Editör: Ozge Selin
Fransa'nın 'karikatür' çelişkisi: İslam'ı hedef alınca 'özgürlük' kendileri hedef alınınca 'kabul edilemez' oldu
Ukrayna'yı işgal saldırılarını sürdüren Rusya'nın Fransa Büyükelçiliği, kendilerine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerini hedef alan karikatürleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Gelişme üzerine, Rusya'nın Paris büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'karikatürlerin kabul edilemez olduğu' vurgulandı.


AKILLARA MACRON'UN AÇIKLAMASI GELDİ: KARİKATÜRLER ÖZGÜRLÜKTÜR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2020 yılının sonlarında, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlere ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve 'Fransa'da her şeyin karikatürü yapılır' demişti.

Fransa'nın 'karikatür' çelişkisi: İslam'ı hedef alınca 'özgürlük' kendileri hedef alınınca 'kabul edilemez' oldu

Macron, İslam'ı hedef alan karikatürler sonrası yaptığı açıklamada, 'Karikatürlerden vazgeçmeyeceğiz, karikatürler özgürlüktür' ifadelerini kullanmıştı.


Fransa'nın 'karikatür' çelişkisi: İslam'ı hedef alınca 'özgürlük' kendileri hedef alınınca 'kabul edilemez' oldu
Fransa'nın 'karikatür' çelişkisi: İslam'ı hedef alınca 'özgürlük' kendileri hedef alınınca 'kabul edilemez' oldu
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