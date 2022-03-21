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Muhteşem performans! TOGG'un yeni görüntüleri nefes kesti

Yerli otomobil TOGG'dan yeni haber geldi. TOGG resmi hesabından paylaşılan görüntüler yine heyecan yarattı. 2022 yılı bitmeden seri üretime geçecek olan yerli otomobil TOGG'un zorlu hava koşullarındaki performansı parmak ısırttırdı. İşte o görüntüler…

Ekleme: 21.03.2022 - 00:42 Güncelleme: 21.03.2022 - 00:48 / Editör: Ozge Selin
Muhteşem performans! TOGG'un yeni görüntüleri nefes kesti
Bir yandan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un fabrikasında çalışmalar sürerken bir yandan da otomobilin testleri tüm hızıyla devam ediyor.

TOGG TESTLERİ BİR BİR GEÇİYOR

Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u, Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil TOGG, heyecanlandırmaya devam ediyor. 2022 yılı son çeyreğinde seri üretime geçmesi beklenen TOGG, ülkemizin büyük bir bölümünde etkisini gösteren kar ile birlikte geçtiğimiz hafta testlere başlamıştı.

YERLİ OTOMOBİL TOGG KARLI YOLLARDA: PARMAK ISIRTAN PERFORMANS!

2022 yılının son çeyreğinde banttan inmesi beklenen yerli otomobil TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan aracın testleri yapılırken bir yandan da fabrika seri üretim için hazırlıklar devam ediyor. TOGG resmi Twitter hesabından paylaşılan video da, otomobilin zorlu karla kaplı zeminde muhteşem performans göstermesi dikkat çekti.

ZORLU HAVA KOŞULLARINA HAZIRLANIYORUM

TOGG'un tescilini aldığı 'USE-CASE Mobility' etiketiyle paylaşılan görsellerde kamuflajlı SUV model aracın karla kaplı yollarda olduğu görüldü.

TOGG, ''Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum' mesajı verdi.
Muhteşem performans! TOGG'un yeni görüntüleri nefes kesti
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