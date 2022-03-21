Muhteşem performans! TOGG'un yeni görüntüleri nefes kesti

Bir yandan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un fabrikasında çalışmalar sürerken bir yandan da otomobilin testleri tüm hızıyla devam ediyor.TOGG TESTLERİ BİR BİR GEÇİYORAvrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u, Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil TOGG, heyecanlandırmaya devam ediyor. 2022 yılı son çeyreğinde seri üretime geçmesi beklenen TOGG, ülkemizin büyük bir bölümünde etkisini gösteren kar ile birlikte geçtiğimiz hafta testlere başlamıştı.YERLİ OTOMOBİL TOGG KARLI YOLLARDA: PARMAK ISIRTAN PERFORMANS!2022 yılının son çeyreğinde banttan inmesi beklenen yerli otomobil TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan aracın testleri yapılırken bir yandan da fabrika seri üretim için hazırlıklar devam ediyor. TOGG resmi Twitter hesabından paylaşılan video da, otomobilin zorlu karla kaplı zeminde muhteşem performans göstermesi dikkat çekti.ZORLU HAVA KOŞULLARINA HAZIRLANIYORUMTOGG'un tescilini aldığı 'USE-CASE Mobility' etiketiyle paylaşılan görsellerde kamuflajlı SUV model aracın karla kaplı yollarda olduğu görüldü.TOGG, ''Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum' mesajı verdi.