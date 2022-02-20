CHP'li vekil yanına gelen engelli vatandaşı kovdu: Ya şunu alın buradan

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Düziçi ilçesinde basın açıklaması yapmak için kamera karşısına geçti. Ünlü, bu sırada yanına gelen engelli bir vatandaşı "Ya şunu alın buradan" diyerek kovdu.

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine ziyarette bulundu.Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen Ünlü, basın açıklaması yapmak için kameraların karşısına geçti.Bu sırada ilçenin sevilen simalarından olan Paşa isimli engelli bir vatandaş Ünlü'nün yanına gitti.Ünlü ise 'Ya şunu alın buradan' diyerek engelli vatandaşı yanından uzaklaştırdı.