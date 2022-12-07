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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'nun gazi meclis çıkışına gazeteci Hulki Cevizoğlu tepki gösterdi:15 Temmuz bir tiyatrodur demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'yi 'Gazi' olarak tanımaması ve Atatürk'ü diktatör olarak ifade etmesine gazeteci Hulki Cevizoğlu tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin Cevizoğlu, " '15 Temmuz bir tiyatrodur' demişti. O yüzden meclisin bombalanmasına inanmamıştı." dedi

Kılıçdaroğlu'nun gazi meclis çıkışına gazeteci Hulki Cevizoğlu tepki gösterdi:15 Temmuz bir tiyatrodur demişti
Ekleme: 7.12.2022 - 10:55 Güncelleme: 7.12.2022 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun gazi meclis çıkışına gazeteci Hulki Cevizoğlu tepki gösterdi:15 Temmuz bir tiyatrodur demişti
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Bu Meclis'in itibarına çok büyük darbeler vurdunuz. Bu Meclis'e Gazi Meclis diyorlar. Gazi Meclis ayrıdır. Gazi Meclis falan filan bırakın o ayakları.' sözlerine karşılık, 'Buradan şunu da kast ediyor, defalarca bunu söyledi. Onun da bir tiyatronun parçası olduğunu düşünüyordu. 'Siz buna Gazi Meclis diyemezsiniz' demek istiyor.' ifadelerini kullandı.

'ATATÜRKÇÜYÜM DİYOR ATATÜRK'Ü BİLMİYOR'
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin, 'Kendi bilgilerimden şüpheye düştüm. Bu tam bir skandal. 'Biz Atatürk'ün partisiyiz' diyen Kılıçdaroğlu'nun Atatürk ile ilgili çok temel bir şeyi bilmediği ortaya çıktı. Sakarya Savaşı'nın nerede yapıldığını bilmediği de ortaya çıkmıştı. Danışmanları da bir şey bilmiyor gibi. Atatürkçü olmayan Atatürkçüler bize ders vermeye çalışanlar, onların etkisinde kalmış. Kendisi de bilmiyor Atatürk'ü. Kemal Bey'in bunu bilmemesi, Atatürk'ün meclisi bir diktatör konumuna getirmesi tam bir skandaldır, gaftır. ABD'den danışman getirmekten daha büyük gaftır. Önce bir Atatürkçülük eğitimi alması gerekiyor. Ben böyle bir şey duymadım nutkum tutuldu. Ben ağır konuşmamak için bu kdar konuşayım.' ifadelerini kullandı.
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Kılıçdaroğlu'nun gazi meclis çıkışına gazeteci Hulki Cevizoğlu tepki gösterdi:15 Temmuz bir tiyatrodur demişti
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