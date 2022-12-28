Bakan Dönmez açıkladı! Milyar dolarlık kazanç sağladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Bu yıl kendi rekorunu kıran Eti Maden yüzde 95 kapasiteyle çalışarak tam 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaparak, ülkemize 1 milyar 300 milyon dolarlık kazanç sağlamıştır" ifadelerini kullandı.2023 yılının müjdeler yılı olacağını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Karadeniz gazı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, Ferrobor ve Bor Karbür Tesisimiz başta olmak üzere cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerini devreye alacağız" dedi.Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Borda uç ürün odaklı yeni stratejimizle bor karbür, ferrobor ve lityum tesislerimizi hayata geçirdik yenilerini de devreye almaya hazırlanıyoruz. İnşallah 2023'ün ilk ayında bin ton kapasiteli bor karbür tesisimizi de Bandırma'da devreye alacağız.Milli savunma alanında ve yurt dışı piyasalarda oldukça önemli olan, aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde ve nükleer santrallerde kullanılan bor karbürün artık yeni adresi Türkiye olacak. Kütahya Emet'te 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bor karbür tesisinin projesine başlıyoruz. İnşallah 2023 Ocak ayında yıllık 600 ton üretim yapacak Kırka'daki lityum karbonat tesisimizin ihalesini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. En kısa zamanda da inşallah tesisimizin temelini atacağız. İlerleyen zamanlarda Bandırma'da yıllık 100 ton üretecek ikinci lityum karbonat tesisimizin temelini atmayı hedefliyoruz.Eskişehir Beylikova'da 694 milyon ton değerinde nadir toprak elementi keşfimizi açıklamıştık. Beylikova, Çin'deki sahadan sonra dünyanın en büyük ikinci rezerv alanına sahip. Burada ilk etapta yıllık bin 200 ton cevher işleyecek bir pilot üretim tesisi kurmayı planlıyoruz. Tesisimizi inşallah 2023'ün Şubat'ında bitirip devreye alacağız.Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Karadeniz gazı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, Ferrobor ve Bor Karbür Tesisimiz başta olmak üzere cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerini devreye alacağız.Uzun bir süredir konuşulan gaz merkezi konusunda da ilk adımlarımızı inşallah önümüzdeki yıl atacağız.