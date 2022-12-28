  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,89 - 19,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Dönmez açıkladı! Milyar dolarlık kazanç sağladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Eti Maden yüzde 95 kapasiteyle çalışarak tam 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaparak ülkemize 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağlamıştır. İnşallah Eti Maden Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında da yeni bir rekorla bu rakamları da aşacaktır. Yeni stratejimizle; bor karbür, ferrobor ve lityum tesislerimizi hayata geçirdik. İnşallah 2023’ün ilk ayında 1000 ton kapasiteli bor karbür tesisimizi devreye alıyoruz." dedi.

Bakan Dönmez açıkladı! Milyar dolarlık kazanç sağladı
Ekleme: 28.12.2022 - 11:31 Güncelleme: 28.12.2022 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez açıkladı! Milyar dolarlık kazanç sağladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Bu yıl kendi rekorunu kıran Eti Maden yüzde 95 kapasiteyle çalışarak tam 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaparak, ülkemize 1 milyar 300 milyon dolarlık kazanç sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

2023 MÜJDELER YILI OLACAK

2023 yılının müjdeler yılı olacağını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Karadeniz gazı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, Ferrobor ve Bor Karbür Tesisimiz başta olmak üzere cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerini devreye alacağız" dedi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Borda uç ürün odaklı yeni stratejimizle bor karbür, ferrobor ve lityum tesislerimizi hayata geçirdik yenilerini de devreye almaya hazırlanıyoruz. İnşallah 2023'ün ilk ayında bin ton kapasiteli bor karbür tesisimizi de Bandırma'da devreye alacağız.

KÜTAHYA'DA YENİ BOR KARBÜR TESİSİ

Milli savunma alanında ve yurt dışı piyasalarda oldukça önemli olan, aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde ve nükleer santrallerde kullanılan bor karbürün artık yeni adresi Türkiye olacak. Kütahya Emet'te 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bor karbür tesisinin projesine başlıyoruz. İnşallah 2023 Ocak ayında yıllık 600 ton üretim yapacak Kırka'daki lityum karbonat tesisimizin ihalesini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. En kısa zamanda da inşallah tesisimizin temelini atacağız. İlerleyen zamanlarda Bandırma'da yıllık 100 ton üretecek ikinci lityum karbonat tesisimizin temelini atmayı hedefliyoruz.

Eskişehir Beylikova'da 694 milyon ton değerinde nadir toprak elementi keşfimizi açıklamıştık. Beylikova, Çin'deki sahadan sonra dünyanın en büyük ikinci rezerv alanına sahip. Burada ilk etapta yıllık bin 200 ton cevher işleyecek bir pilot üretim tesisi kurmayı planlıyoruz. Tesisimizi inşallah 2023'ün Şubat'ında bitirip devreye alacağız.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK PROJELERİNİ DEVREYE ALACAĞIZ"

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Karadeniz gazı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, Ferrobor ve Bor Karbür Tesisimiz başta olmak üzere cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerini devreye alacağız.

Uzun bir süredir konuşulan gaz merkezi konusunda da ilk adımlarımızı inşallah önümüzdeki yıl atacağız.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bahçeli'den muhalefete tepki: Bunlar maalesef yabancı beslemeleridir
Financial Times'tan Başkan Erdoğan analizi: Ustaca hareket ediyor! Türkiye'nin önemli rolüne vurgu
Bakan Soylu: İmamoğlu saygılarını sunarak beni aradı, 'CHP Genel merkezi beni sevmez' dedi
TRT World'ün Reuters'ın skandalına karşılık verdiği iş ilanına 200'e yakın başvuru yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın gerekçesi açıklandı! İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...
Sabiha Gökçen'de doğal gaz borusu patlaması nedeniyle uçuşlar durduruldu
Tezgahı elinden alınan simitçi, İBB binası önünde kendini yakmaya çalıştı
Üst düzey isimden Tayfun Balistik Füzesi ile ilgili heyecanlandıran sözler: Görürseniz şaşırmayın!
Meclis Başkanı Şentop: Başkan Erdoğan için Nobel Barış Ödülü adaylık girişimi
Ekrem İmamoğlu ücretsiz ulaşım vaadi sorusuna cevap veremedi
TBMM Başkanı Şentop: 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum
6'lı masada 'Kılıçdaroğlu' krizi büyüyor! Gürsel Tekin: İYİ Partililer karşı kampanya yürütüyor
Bakan Dönmez açıkladı! Milyar dolarlık kazanç sağladı
Ahlatlıbel'deki Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkası! CHP'li isimden çarpıcı çıkış: Bay Kemal bu akşam...
Yunan gazetesi, Ayasofya'yı kilise gibi göstermeye çalıştı
Sırbistan ile Kosova hızla savaşa sürükleniyor: Sınıra kamyon ve traktörlerle barikat kurdular
Terör örgütü PKK'ya Batı kalkanı! Avrupa akıllanmıyor
Yunan generalden yeni tahrik: Adalara adeta çıkarma yaptı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Meteoroloji saat verip peş peşe uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji saat verip peş peşe uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

Herkes hazine aramak için giriyor: 25 metrelik tünel herkesi korkutuyor

Herkes hazine aramak için giriyor: 25 metrelik tünel herkesi korkutuyor

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Kültepe'nin gizemi çözülüyor: 4 bin 500 yıllık parmak izi bulunmuştu

Kültepe'nin gizemi çözülüyor: 4 bin 500 yıllık parmak izi bulunmuştu

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor