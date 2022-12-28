ABD'de kar fırtınası şehri savaş alanına çevirdi: Ölü sayısı 63'e çıktı yağmalamalar başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden, insanları evlerine hapsedip, elektriksiz ve soğukta bırakan Kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi.Fırtınadan en çok etkilenen New York eyaletindeki Buffalo şehrinde ölenlerin sayısı 34'e ulaştı.Kentte bazı evlerin dışında dev buz sarkıtları oluştu. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısı yapıldı ve araç kullanma yasağı uygulanıyor.Hava basıncının hızla düşmesi, fırtınanın şiddetini artırmasıyla ortaya çıkan ve 'bomba siklonu' olarak tanımlanan fırtına koşulları yüzünden arama kurtarma ekipleri de yollarda kaldı.New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul, Buffalo'daki tüm itfaiye araçlarının karda mahsur kalanları kurtarmaya giderken mahsur kaldığını açıkladı.Hochul, 1977'deki büyük fırtınadan sonra Buffalo'nun tarihindeki gördüğü en şiddetli fırtına ile karşı karşıya kaldığını söyledi, bu fırtınanın tarihe geçeceğini vurgulayarak şehrin, “bir savaş bölgesine dönüştüğünü” aktardı.Soğuk havaya dair verilen uyarılardan 55 milyon Amerikalı etkilendi. Olağanüstü hal uygulaması sırasında kentte yağmalama olayları olduğu bildirildi.Arama çalışmaları devam ederken ölü sayısının da artması bekleniyor. Ülkede hafta sonu 250 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı tahmin ediliyor.Arama kurtarma ekipleri yollarda kalan insanları kurtarabilmek için zorlu bir mücadele yürütüyor.New York'a bağlı Erie İlçe yöneticisi Mark Poloncarz CNN'e yaptığı açıklamada herkesi korkutan ifadeler kullandı ve 'O kadar çok can kaybımız var ki, hastanelerimiz doldu.' dedi.Buffalo polis komiseri Joseph Gramaglia da kar kalktıkça daha fazla cansız beden bulmaktan endişelendiklerini belirtti.Kar fırtınası sırasında arabasında mahsur kalan ve donarak ölen 22 yaşındaki Anndel Taylor isimli kurban ABD'yi yasa bürüdü.Genç kadının işten eve dönerken aracının karda mahsur kaldığı ve kurtarılmak için 18 saat beklediği ortaya çıktı.Yaklaşık 127 cm kalınlığındaki karın altında bekleyen kadın hayatını kaybetmeden önce camını indirdi ve çevrenin videosunu çekerek ailesine gönderdi. Genç kadının gönderdiği video bugün sosyal medyanın en çok paylaşılan görüntüsü oldu.Taylor'ın hipotermiden mi yoksa kendini sıcak tutmaya çalışırken egzoz borusunu tıkayan kar nedeniyle karbon monoksit zehirlenmesinden mi öldüğü henüz net değil.Hava tahmincileri kar yağışının bir süre daha devam edeceğini belirtirken kar kalınlığının 22 cm'yi bulacağı düşünülüyor.Öte yandan geçen hafta sonu donan ABD'nin batı yakasının bu hafta ısınması bekleniyor.Uzmanlar çok hızlı eriyecek karların su baskınlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.