Masterchef'te kim elendi? 18 Aralık MasterChef'te şampiyonluk adayı veda etti... Şefler kararı böyle duyurdu...

MasterChef 4. eleme adayı kim oldu, sorusu cumartesi akşamı oynanan bireysel dokunulmazlık sonrası yanıt buldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve çeyrek finale doğru yaklaşan MasterChef Türkiye'nin seyirci karşısına çıkan son bölümünde, yarışmacılar iki aşamalı bireysel performans oyununda mücadele verdi. Tadım yapan şefler, ilk etabın kazananlarını ve kaybedenlerini açıkladı. Bu turda en başarılı tabağı Kıvanç yaparken, ikinci tura Metin, Yağız ve Burak kaldı. Gecenin sonunda ise eleme adayı Yağız oldu.MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?MasterChef'te ikinci etapta Yağız topladığı 28 puanla en düşük puana sahip yarışmacı oldu ve MasterChef'e veda etti.MASTERCHEF KİM ELENDİ?MasterChef'te yarışmacıların hazırladıkları tabakları şefler değerlendirmeye devam ediyor. İlk etap sonucunda Görkem 18 puan, Ayaz 18 puan, Yağız 15 puan ve Tolga 11 puanda kaldı. İkinci etapta Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef değerlendirmelerini sürdürüyor. Gece sonunda MasterChef'e veda edecek isim belli olacak. Yarışmacılar son 6'ya kalabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Bu turda yarışmacılar Mehmet Şef'in İskenderun tabağını hazırlıyor.MasterChef'te elenmemek için mücadele verecek isim belli oldu. Tolga ve Yağız arasından şeflerden en düşük puanı alan isim MasterChef'te yarışmaya veda edecek.MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER ÇIKTI?Büyük final heyecanı başlayan yarışmada, pazar gününde yapılacak eleme öncesi MasterChef'te potaya giren isimler bu hafta Görkem, Tolga ve Ayaz olmuştu.Haftanın son adayını belirlemek üzere bu üç isim dışında bireysel dokunulmazlık yarışı gerçekleşti. Potaya girmeme mücadelesi veren Kıvanç, Yağız, Burak ve Metin ilk etapta MasterChef tarihinin en zor yemeklerinden olan New Orleans için karşılaştı.Kızarmış tavuk, patates püresi, bezelye, mısır ekmeği gibi ana ürünlerle hazırlanan tabak için şefler 1 saat süre verdi.Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonrası ilk turun birincisi ve kazanan tek ismi Kıvanç oldu. Diğer üç isim ise başarısız olarak ikinci tura kaldı.MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?Bireysellik yarışının finalinde bu kez Metin, Yağız ve Burak tezgah başına geçti. Bu etapta da şefler yarışmacılara ana ürün olarak kırmızı mercimek, baldo pirinç ve domates salçası verdi.Bu etapta da şefler verdikleri süreyi açıkladı. Yaratıcı ve lezzetli tabak çıkarmak için önlük giyen üç yarışmacı kazanmak için elinden geleni yaptı.Sürenin bitmesiyle şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına bakarak değerlendirme sonucunu açıkladı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kararına göre rakiplerinden daha az başarılı tabak hazırlayan Yağız eleme potasına girdi.ELEME POTASI BELLİ OLDUSon adayın da belirlenmesiyle pazar günü mücadele edecek olan dört isim böylece netlik kazandı. Yarışmanın 19 Aralık tarihli yeni bölümünde; Görkem, Tolga, Ayaz ve Yağız eleme oyununda karşı karşıya gelecek.