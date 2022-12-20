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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan açıkladı! “Hayalleri olan kadınlara desteğimiz sonsuz”

İstanbul'da düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'ne katılan Emine Erdoğan, “Devletimizin hayalleri olan kadınlara desteği sonsuz; yeter ki üretsinler. Ülkemizin yürekli kadınlarını tebrik ediyorum.” dedi.

Ekleme: 20.12.2022 - 00:21 Güncelleme: 20.12.2022 - 00:33 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan açıkladı! “Hayalleri olan kadınlara desteğimiz sonsuz”Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'ne katıldı. Emine Erdoğan, programın ardından yaptığı açıklamada, girişimci kadınlara devletin destek sunduğunu vurguladı.

Emine Erdoğan açıkladı! “Hayalleri olan kadınlara desteğimiz sonsuz”

'YÜREKLİ KADINLAR' DİYE SESLENDİ

Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

'AK Parti Kadın Kollarımızın düzenlediği Kadın Emeği Zirvesi'nde 81 ilden, başarı hikâyeleriyle ilham olan girişimci kadınlarımızla buluştuk. Devletimizin hayalleri olan kadınlara desteği sonsuz; yeter ki üretsinler. Ülkemizin yürekli kadınlarını tebrik ediyorum.'

Emine Erdoğan açıkladı! “Hayalleri olan kadınlara desteğimiz sonsuz”

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