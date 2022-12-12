TİP'li Kadıgil'den başörtüsüne anayasal güvence için provokatif sözler!

Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği teklifinin, TBMM'ye sunulmasının ardından Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'den provokatif bir açıklama geldi. Anayasa teklifini nefret söylemi ve din istismarı olarak nitelendiren Kadıgil,"Hem hukuken hem siyaseten kabul edilemez bu girişime karşı TİP’in tutumu açık ve nettir. Bu teklife yüzde 100 olarak hayır diyececeğiz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, muhalefetin fondaş kanalı KRT'de başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.MUHALEFETE ÇAĞRI YAPTIPartisinin bu teklife 'hayır' diyeceğini belirten Kadıgil, muhalefet partilerine de teklife karşı çıkmaları konusunda çağrı yaptı. Kadıgil, teklif için referanduma gidilmesi 'tehlikeli' olarak niteledi.'SİYASETEN KABUL EDİLEMEZ'AK Parti tarafından hazırlanan başörtüsü teklifini nefret söylemi ve din ismarı olarak gören Kadıgil, bunun bir seçim kapmanyası olduğunu öne sürdü. Kadıgil, 'Hem hukuken hem siyaseten kabul edilemez bu girişime karşı TİP'in tutumu açık ve nettir.' şeklinde konuştu.TEKLİF TBMM'YE SUNULMUŞTUBaşörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği teklifi, AK Parti, MHP ve BBP'den 336 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin TBMM'den halk oylamasına gitmeden çözülmesi çağrısında bulunan Özlem Zengin, 'Diyorum ki geliniz, bu Anayasa değişikliğine destek veriniz. Bu, TBMM'de çözülmelidir. 400 milletvekilini geçerek referanduma ihtiyaç olmadan, TBMM'ye yakışan budur' ifadesini kullanmıştı.