Bartın'da feci kaza: İkiye bölünen otomobilde 15 yaşındaki sürücü öldü üç kişi yaralandı

Bartın'da, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Mustafa Aloğlu yaşamını yitirdi, üç kişi de yaralandı. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, gece saatlerindeönünde meydana geldi.Ehliyetsiz Mustafa Aloğlu yönetimindekiplakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, direk ise yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mustafa Aloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.Yaralananveise sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.