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Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 17 yaşındaki Büşra Kabataş'ın ölümüyle ilgili soruşturma yürüten Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme sonucu yangının genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığını tespit etti. Polis, genç kızı öldüren kişinin boşanan annesinin eski arkadaşı Taner Y. olduğunu belirledi.

Ekleme: 9.10.2022 - 00:35 Güncelleme: 9.10.2022 - 00:37 / Editör: Ozge Selin
Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
Kocaeli'de bulunan bir 3 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde bulunan 17 yaşındaki Büşra Kabataş'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

GENÇ KIZIN CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ BELİRLENDİ

Büşra Kabataş'ın ölümüyle ilgili soruşturma yürüten Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu, yangının genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığını tespit etti. Polis, genç kızı öldüren kişinin, boşanan annesinin eski arkadaşı Taner Y. olduğunu belirledi. Kaçma hazırlığında olan Taner Y.'nin, olaydan 2 saat sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

BIÇAKLAYIP, BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Genç kızı bıçaklayıp, boğarak öldüren Taner Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Taner Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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