Esnafı rahatlatacak paket yolda! Bakan Nebati 'Cumhurbaşkanımız açıklayacak' diyerek duyurdu

Siirt'teki temaslarının ardından Batman'a gelen Bakan Nebati, Valiliği ziyaret ederek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile görüştü. Kentteki sanayi ve ticaret yatırımları ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmaları hakkında bilgi alan Nebati, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililer ile bir araya geldi.Gülistan Caddesi'nde esnafı da ziyaret eden Nebati, sonra çocuklara hediyeler dağıtıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.Esnaf ziyaretinde talepleri dinleyen Bakan Nebati, 'Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Esnafımızı rahatlatacağız. Cumhurbaşkanımız açıklayacak' dedi.Bakan Nebati'ye ziyaretleri sırasında Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Milletvekili Ziver Özdemir ve protokol üyeleri eşlik etti.