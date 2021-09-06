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Teknoloji
Twitter'dan AK Parti'yi destekleyen hesaplara skandal sansür kararı

Twitter'dan AK Parti'yi destekleyen hesaplara skandal sansür kararı

Twitter yeni bir skandala imza attı. Daha önce birçok akılalmaz gerekçe ile hesap kısıtlamasına giden Twitter, bu kez de AK Parti'ye yakın görüşteki 200 hesabı kapattı. Twitter, tüm şikayetlere rağmen terör örgütü PKK ve DHKP-C yanlısı hesapları kısıtlamaya yanaşmamıştı.

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 16:48
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 17:06
Twitter'dan AK Parti'yi destekleyen hesaplara skandal sansür kararı

Twitter çifte standart uygulamalarını hız kesmeden sürdürüyor. Devlet yetkililerine hakaret, terör propagandası ve yalan terörü estirilen hesapları koruma altına alan ve tüm şikayetlere rağmen kısıtlamayan Twitter, AK Parti'ye destek veren 200'den fazla hesabı kapattı. Kapatılan hesapların içinde fenomen olarak adlandırılan hesaplar da yer alıyor.



200'DEN FAZLA  AK PARTİ'YE YAKIN HESABI KAPATTI

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, ülkelerde siyasetlere yön verme çabasıyla dikkat çekiyor. Seçimlere müdahaleye varan uygulamaları ve sansürleri ile tepkilerin odağı olan platform, Türkiye'de de sık sık AK Partili hesapları hedef alması ile dikkat çekiyor.

Daha önce binlerce AK Parti'ye yakın kişinin hesabını kapatan Twitter, şimdi de 200'den fazla AK Parti'ye yakın sosyal medya hesabını askıya aldı.

Twitter'ın anlam verilemeyen kısıtlama kararına tepki yağıyor. AK Parti'ye yakın kişilerin hesaplarının ne amaçla, ne gerekçe ile kapatıldığı merak ediliyor.






TERÖRÜ ÖVEN, İSLAM'I HEDEF ALAN HESAPLARI KORUMA ALTINDA TUTUYOR

Twitter, Türkiye'de halkı kin ve nefrete sürükleyen, terör propagandası yapan, İslam dinini açıkça hedef alan hesapları tüm şikayetlere rağmen kapatmaması ile de biliniyor.

Twitter, özgürlük gerekçesiyle terör propagandasına çanak tutarken, PKK ve DHKP-C'li hesaplara kalkan oluyor. Twitter'ın iktidar aleyhindeki her hesabı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiği açıkça görülürken, muhalefeti eleştiren hesaplara aynı imkanı tanımaması dikkat çekiyor.


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