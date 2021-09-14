Mansur Yavaş'ın faaliyet yalanını MHP'li isim ortaya çıkardı! '2020 faaliyet raporunda en çok gördüğümüz rakam sıfır'

Seçilmeden önce bulunduğu vaatleri yerine getirmeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş'ın yalanı faaliyet raporlarında ortaya çıktı.



Ankara BB MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan Ankara Belediyesi'nin Meclis toplantısında belediyenin vaatleri ile faaliyet raporlarında yer alan rakamları karşılaştırdı.



Ilıkan, 'Bu hedefleri de biz koymadık, bu satırları da biz yazmadık. Her şey faaliyet raporlarında yazıyor.' ifadelerini kullanarak faaliyet raporlarında en çok sıfırla karşılaştıklarını söyleyerek CHP'l Mansur Yavaş'ı eleştirdi.





