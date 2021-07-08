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İYİ Parti'den bir algı operasyonu daha! 'Ayyakabısı delik, aç' dedikleri adam bakın kim çıktı...

İYİ Parti'den bir algı operasyonu daha! 'Ayyakabısı delik, aç' dedikleri adam bakın kim çıktı...

İyi Parti bir yoksulluk yalanına da imza attı. İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, bir adamın görüntülerini "ayakkabısı delik' olarak servis etti. Çok geçmeden paylaşılan kişinin isminin Muammer Bulgan olduğu ve 1 sera, 1 araba, 1 traktör sahibi olduğu ortaya çıktı.

Siyaset / 8 Temmuz 2021 Perşembe 09:43
İYİ Parti'den bir algı operasyonu daha! 'Ayyakabısı delik, aç' dedikleri adam bakın kim çıktı...

İYİ Parti'nin bu seferki yoksulluk yalanı Antalya'dan geldi. İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden adının Muammer Bulgan olduğu öğrenilen, ayakkabısı delik vatandaşın görüntülerini servis etti.

Ancak söz konusu görüntülerin oynanan algı tiyatrosunun bir parçası olduğu çok geçmeden gözler önüne serildi.

'AÇ' OLARAK SERVİS ETTİKLERİ KİŞİ VARLIKLI ÇIKTI


Muammer Bulgan isimli ayakkabısı delik olarak servis edilen adamın, 1 serası, 1 arabası, 1 traktörü olduğu, serasında işçiler çalıştırdığı ortaya çıktı.

İYİ Parti tarafından piyon olarak kullanılan Bulgan'ın yeni arabasıyla turladığı ve nargile kafede tüttürürken çekilen görüntüleri de dikkatlerden kaçmadı.


İşte İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın genel başkanı Meral Akşener'in yolundan giderek başvurduğu alengirli ve yalan dolan tiyatro oyununu bozguna uğratan o görüntüler;



İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, Elmalı ilçesinde Muammer Bulgan isimli vatandaşı yanına oturtuyor. Vatandaş aç olduğunu ve ayakkabısının delik olduğunu söylüyor.

Aç olduğunu ifade eden ve ayakkabısının delik olduğunu söyleyen ancak yukarıdaki görüntüde gayet de keyfine düşkün biri olduğu anlaşılan Muammer Bulgan'ın 1 serası, 1 arabası, 1 traktörü olduğu, serasında işçiler çalıştırdığı ortaya çıktı.

Görüntüde 'aç' olduğunu iddia eden Bulgan, arabasıyla turluyor.


AKŞENER'İN EKİBİNDEN MALATYA'DA TİYATRO

Esnaf ziyareti yapan İP Başkanı Meral Akşener, iş yeri sahibiyle sohbet halindeyken devreye bir kadın girdi. Emekli olduğunu ve ekonomik sıkıntı çektiğini söyledi. İş yeri sahibi, kadının Meral Akşener'den önce dükkana geldiğini, 'Bugün şanslı günümdeyim' deyip şans oyunu oynadığını söyledi.

Böylelikle İYİ Parti tarafından sergilenen kirli oyun bir kez daha gözler önüne serildi.

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