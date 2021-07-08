USD (Alış - Satış) : 8,69 - 8,70 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,29
 
Ana Sayfa
Güncel
FETÖ'nün 'Bolu Çatı Yapılanması' davasında Yargıtay'dan flaş karar! 110 sanık için...

FETÖ'nün 'Bolu Çatı Yapılanması' davasında Yargıtay'dan flaş karar! 110 sanık için...

FETÖ'nün 'Bolu Çatı Yapılanması' davasında Yargıtay'dan son dakika kararı geldi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi" Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın" (FETÖ/PDY) 118 sanıklı "Bolu çatı yapılanması" davasında 110 sanığın cezalarını onarken, 8 sanık hakkında verilen kararları ise bozdu.

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 16:41
FETÖ'nün 'Bolu Çatı Yapılanması' davasında Yargıtay'dan flaş karar! 110 sanık için...

FETÖ'nün 'Bolu Çatı Yapılanması' davasında Yargıtay'dan flaş karar'dan son dakika kararı geldi. Dava kapsamında yargılanan sanıkların avukatları Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 'silahlı terör örgütüne yardım' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 29 Mayıs 2018'de karara bağlanan mahkumiyetlere ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne istinaf başvurusu yaptı.

Başvuruyu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi istinaf başvurusunun reddine karar vererek kararı onadı.

Sanık avukatları ise bölge idare mahkemesinin kararına ilişkin Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 118 sanıktan 110'u hakkında yerel mahkemede verilen kararları onadı.

Yargıtay'ın onama kararında, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

İleri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu belirtilen kararda, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla bir kısım sanıklar ile sanıklar müdafilerinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden CMK'nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davalarının ayrı ayrı esastan reddiyle hükümlerin onanmasına karar verildiği bildirildi.

8 SANIK HAKKINDA VERİLEN CEZALAR BOZULDU 


Öte yandan, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, haklarında 'silahlı terör örgütüne yardım' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından ceza verilen 8 kişi hakkındaki kararı bozdu.

Dava kapsamında tutuksuz olarak yargılanan ve haklarında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen A.O. ve İ.F'nin temyiz aşamasında mart ayında verdikleri dilekçelerde etkin pişmanlıktan yararlanmak isteklerini dikkate alan 16. Ceza Dairesi, bu kişilerin verdikleri bilgilerin örgüt içerisindeki kaldıkları süre, örgütsel faaliyet ve konumuna uygun faydalı bilgiler olup olmadığı, eldeki bilgilerle örtüşüp örtüşmediğinin ilgili birimlerden sorulup değerlendirilerek sonucuna göre haklarında karar verilmesine hükmetti.

'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 2 yıl 1 aydan 7 yıl 9 ay 22 güne kadar hapis cezasına çarptırılan E.A, N.Y, U.A, V.A, Ş.K. ve S.A'nın da haklarında verilen cezalar da bozuldu.


CEZASI ONANAN 8 KİŞİ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI


Haklarında verilen kararlar onanan sanıklar Aydın G, Mehmet Ö, Mehmet S, Durmuş Ö, Fedai Ö, Uğur K, Uğur A. ve Levent S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanıklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.


SÜREÇ


Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıkların 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' ya da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Davanın 29 Mayıs 2018'deki karar duruşmasında 34'ü tutuklu 118 sanıktan 79'una, 1 yıl 10 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verilmiş, 37 kişi de beraat etmişti.

Yargıtay'dan Son Dakika KararıBolu Çatı YapılanmasıYargıtay'dan Fetö Kararı

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a