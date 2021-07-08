FETÖ'nün 'Bolu Çatı Yapılanması' davasında Yargıtay'dan flaş karar! 110 sanık için...

FETÖ'nün 'Bolu Çatı Yapılanması' davasında Yargıtay'dan son dakika kararı geldi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi" Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın" (FETÖ/PDY) 118 sanıklı "Bolu çatı yapılanması" davasında 110 sanığın cezalarını onarken, 8 sanık hakkında verilen kararları ise bozdu.
FETÖ'nün 'Bolu Çatı Yapılanması' davasında Yargıtay'dan flaş karar'dan son dakika kararı geldi. Dava kapsamında yargılanan sanıkların avukatları Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 'silahlı terör örgütüne yardım' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 29 Mayıs 2018'de karara bağlanan mahkumiyetlere ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne istinaf başvurusu yaptı.
Başvuruyu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi istinaf başvurusunun reddine karar vererek kararı onadı.
Sanık avukatları ise bölge idare mahkemesinin kararına ilişkin Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.
Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 118 sanıktan 110'u hakkında yerel mahkemede verilen kararları onadı.
Yargıtay'ın onama kararında, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği kaydedildi.
İleri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu belirtilen kararda, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla bir kısım sanıklar ile sanıklar müdafilerinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden CMK'nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davalarının ayrı ayrı esastan reddiyle hükümlerin onanmasına karar verildiği bildirildi.