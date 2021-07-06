USD (Alış - Satış) : 8,65 - 8,67 EURO (Alış - Satış) : 10,26 - 10,27
 
Ana Sayfa
Güncel
Kimliğinden fotoğrafı olmayanlar dikkat! İçişleri Bakanlığı'ndan flaş uyarı

Kimliğinden fotoğrafı olmayanlar dikkat! İçişleri Bakanlığı'ndan flaş uyarı

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre Türkiye'den KKTC, Moldova, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'a yapılacak olan seyahatlerde fotoğrafsız kimlikler geçersiz sayılacak.

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 15:51
Kimliğinden fotoğrafı olmayanlar dikkat! İçişleri Bakanlığı'ndan flaş uyarı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle Türkiye'den sadece kimlik belgesiyle gerçekleştirilecek seyahatlerde Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 9303 belgesindeki standartlara uygun, 'fotoğraflı' kimlik kartı şartı aranmaya başlandığı duyuruldu.

'Seyahat Belgesi Olarak Kullanılan TC Kimlik Kartları' konulu genelgede, Türkiye'den KKTC ile ikili anlaşmaların imzalandığı Moldova, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'a, uluslararası mevzuatın öngördüğü Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 9303 belgesindeki standartlara uygun kimlik kartları ile giriş-çıkış yapılabildiği hatırlatıldı.

Son dönemde söz konusu ülkelere seyahat etmek isteyen 15 yaş altı vatandaş sayısında artış olduğuna dikkat çekilen genelgede, 15 yaş altı bireylere ait fotoğrafsız kimlik kartlarının ICAO standartlarına göre seyahat belgesi olarak geçerli olmadığı ve yolcuların mağduriyet yaşadığı kaydedildi.

Yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek amacıyla 15 yaş altı bireyler ve ebeveynlerinin, kimlik kartını seyahat belgesi olarak kullanabilmeleri için fotoğraf zorunluluğu bulunduğu vurgulanan genelgede, 'Moldova ve Ukrayna'ya çıkış yapmak üzere fotoğrafsız kimlik kartıyla hudut kapılarımıza gelen vatandaşlarımızın çıkışlarının yaptırılmaması konusunda da hudut kapılarımız talimatlandırılmıştır.' denildi.

Genelgede ilgili kurumlardan Türkiye'den çıkış yapmak üzere ICAO standartlarına uygun olmayan fotoğrafsız kimlik kartlarıyla hudut kapılarına gelen yolcuların çıkış işlemlerinin yaptırılmayacağının vatandaşlara uygun şekilde duyurmaları, personelin de bu konuda bilgilendirilerek herhangi bir aksaklığa meydan vermemeleri istendi.

İçişleri BakanlığıUkraynaİçişleri Bakanlığı GenelgeAzerbaycanTc Kimlik Kartları

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a