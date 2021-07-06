FETÖ uşağı Orhan İnandı'nın bağlantıları ortaya çıkarılıyor! 25 FETÖ'cüye pasaport kıyağı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada MİT tarafından Türkiye'ye getirildiğini duyurduğu Orhan İnandı'nın örgüt adına yürüttüğü faaliyetler ve üst düzey örgüt mensuplarıyla ilişkileri ortaya çıktı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hakkında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan yakalama kaydı bulunan İnandı'nın FETÖ'nün 2001'den bu yana sözde Kırgızistan sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. Orhan İnandı, 2017'de ise örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla hem Kırgızistan hem de Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı içine alan bölgenin genel sorumlusu oldu.





FETÖ'NÜN KARARGAHINI ZİYARET ETTİ

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE BAĞLI FAALİYET GÖSTERDİ