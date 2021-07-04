Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi geldi! İşte sorgudan ilk sözler

Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı. Ve ilk sözlerine ulaşıldı. Kendisi nezarethanerde geceyi geçiren tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatları sabah saatlerinde Emniyet binasına geldi. Ardından ifade işlemlerine başlanan Mehmet Aydın'ın ilk sözleri borçların bir kısmını ödediği yönünde oldu. İşte tosuncuk olarak bilinen Aydın'ın sözleri ve soruşturmayla ilgili son dakika haberinin detayları;



Kurduğu, 'Çiftlik Bank' ile milyonlarca vurgun yapan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu 'Çiftlik Bank' ile milyonlarca vurgun yaptıktan sonra yurt dışına kaçtı. 3 yıl yurt dışında firari olan Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türkiye Konsolosluğu'na teslim oldu. Yapılan görüşmeler sonrasında Aydın, Türkiye'den gönderilen polis ekipleri tarafından teslim alınarak Türkiye'ye getirildi. Cumartesi sabahı 09.30 sıralarında Brezilya'dan hareket eden Aydın ve polis ekiplerini taşıyan uçak, akşam 22.10 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.



HAVALİMANI ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ



Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Pasaport işlemlerinin ardından havalimanı içinde bulunan tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen Aydın, 23.15 sıralarında havalimanı içinde bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası'na götürülerek savcıya ifade verdi. Yaklaşık 30 dakika burada kalan Aydın, adliye çıkışında İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



4 GÜN GÖZALTINDA KALACAK



Bir süre burada bekletilen Mehmet Aydın, 'Çiftlik Bank' soruşturmasını yürüten İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomi Suçları Bürosu ekiplerince teslim alınarak 01.20 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Aydın'ın 4 gün boyunca gözaltında kalacağı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



İFADE İŞLEMLERİ SABAH BAŞLAYACAK



Edinilen son dakika haberine göre yaklaşık 14 saatlik yolculuğun ardından Türkiye'ye getirilerek emniyete götürülen Mehmet Aydın'ın ellerinin önden kelepçelendiği görüldü.



Oldukça yorgun olduğu gözlenen Aydın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularına rağmen hiçbir şey söylemedi.



Gece boyu nezarethanede dinlenen Mehmet Aydın'ın ifade işlemlerinin sabah saatlerinden itibaren başlayacağı belirtilmişti.



TOSUNCUK'UN AVUKATLARI EMNİYET'E GELDi



Çiftlik Bank vurgununun baş aktörü 'Tonsuncuk' lakabıyla tanınan Mehmet Aydın'ın Türkiye getirilmesinin hemen ardından İstanbul Emniyet'inde başlayan yasal işlemleri sürüyor. Aydın'ın avukatları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.



İstanbul'a getirildikten sonra İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Çiftlik Bank vurgununun baş mimarı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.



Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ifadesine başlanıyor! Avukatları Emniyet'e geldi



Mehmet Aydın'ın avukatları az önce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi ve polislerle bir ön görüşme yaptıktan sonra üç avukat emniyetten ayrıldı. Avukat Fatih Kuş, 1-2 saat sonra Aydın ile görüşmeyi planladıklarını ve ifade işlemlerine başlanmasını beklediklerini söyledi.



İŞTE TOSUNCUK MEHMET AYDIN'IN İLK SÖZLERİ



Avukatları da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Aydın'ın ilk sözlü ifadesinde 'Ailem çevresinden ve mağdurlardan çok tepki gördü. Ben de ailemle bu konuda çok fazla sorun yaşadığım için teslim olmaya karar verdim. Borçların bir bölümünü ödedim. Alacaklıların listesini ve şirketle ilgili belgeleri de yanımda getirdim. Borçların kalan bölümlerini de ödemeyi düşünüyorum' dediği iddia edildi.

