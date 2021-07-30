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Ekonomi
Hükümetten Acil Destek Kredisi! 1 yıl ödemesiz 3 yıllık faizsiz kredi verilecek!

Hükümetten Acil Destek Kredisi! 1 yıl ödemesiz 3 yıllık faizsiz kredi verilecek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Artvin, Rize ve Düzce’de selden etkilenen esnafa ‘acil destek kredisi’ vereceklerini ifade etti. Bakan Varank, “KOSGEB vasıtasıyla bu işletmelere ilk yılı geri ödemesiz 3 yıllık, tamamen faizsiz Acil Destek Kredisi vereceğiz. Teminat sıkıntısı çeken işletmelerimiz için Kredi Garanti Fonu devrede olacak” dedi.

Ekonomi / 30 Temmuz 2021 Cuma 20:45
Hükümetten Acil Destek Kredisi! 1 yıl ödemesiz 3 yıllık faizsiz kredi verilecek!

Bakan Varank: Artvin, Rize ve Düzce'de selden etkilenen esnafa 'acil destek kredisi' vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Osmaneli ilçesinde, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma (BEBKA) ajansının destekleriyle hayata geçirilen, toplam yatırım bedeli 8,5 milyon lira olan 6 projenin resmi açılışını törenine katılan Bakan Varank, projelerin kadın ve gençler olmak üzere tüm girişimci ile üreticilere hizmet edeceğini söyledi. Bakan Varank, Bilecik ekonomisine de güç katacağını söylediği projelerle ilgili bilgi verdi.

'TÜM ZAMANLARIN REKORU'

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, koronavirüs salgın şartlarına rağmen mayıs ayında toplam kayıtlı çalışan sayısının 13,5 milyona, sanayide çalışan kayıtlı istihdamın ise 4,7 milyona ulaştığını kaydetti. Bakan Varank, "Bu rakam tüm zamanların rekoru. Bir diğer rekoru da ihracatta kırdık. 2021 yılının ilk 6 ayındaki ihracatımız cumhuriyet tarihinde bir ilki başararak 105 milyar dolara ulaştı. Teknoloji tabanlı girişimcilik alanında da dolu dizgin giden olumlu bir tablo ile karşı karşıyayız. 2021 yılının ilk 6 ayında ülkemizden 129 girişim 1,3 milyar dolarlık yeni yatırım çekmeyi başardı. Bu performansla devam edersek inşallah 2021 yılını beklentileri aşan bir ekonomik büyümeyle kapatacağımıza inanıyoruz" dedi.

SELDEN ETKİLENEN ESNAFA ACİL DESTEK KREDİSİ

Bakan Varank, Artvin, Rize ve Düzce'de selden etkilenen esnafa da 'acil destek kredisi' vereceklerini söyledi. Devletin tüm imkanlarıyla felaketlerinden etkilenenlerin yanında olacağını anlatan Bakan Varank, şöyle konuştu:
"Salgın döneminde vatandaşlarımıza ve işletmelerimize sağladığımız destekler hepinizin malumu. Türkiye bu dönemde hem kendi insanına sağladığı desteklerle hem de dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla tüm dünyaya örnek oldu. Malumunuz geçen hafta Karadeniz Bölgesi'nde bir sel felaketi yaşadık. Bu süreçte tüm kurumlarımız üzerine düşeni en iyi biçimde yaparak vatandaşlarımıza destek oldular. Bakanlık olarak bu konu ile ilgili atacağımız adımı buradan paylaşmak isterim. Biz de bu 3 ilimizde selden etkilenen esnafımıza ve işletmelerimize destek olacağız. KOSGEB vasıtasıyla bu işletmelere ilk yılı geri ödemesiz 3 yıllık, tamamen faizsiz Acil Destek Kredisi vereceğiz. Teminat sıkıntısı çeken işletmelerimiz için Kredi Garanti Fonu devrede olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sel ve yangın felaketlerinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek."

Projelerin resmi açılışını yapan Bakan Varank, ardından incelemelerde bulunmak üzere Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasına geçti.


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