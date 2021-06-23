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Reuters'tan yeni algı çalışması: Türkiye'deki normalleşme tarihlerini bu fotoğrafla duyurdular

Türkiye aleyhinde algı oluşturmak için her fırsatı kullanan İngiliz Reuters haber ajansı, Türkiye'nin normalleşme tarihlerini ilginç bir fotoğrafla duyurdu. Reuters'ın yaptığı algı çalışması aynı içerikteki benzer haberlerin söz konusu Avrupa olunca farklı fotoğraflarla servis edilmesiyle ortaya çıkıyor.

Dünya / 23 Haziran 2021 Çarşamba 11:05
Reuters'tan yeni algı çalışması: Türkiye'deki normalleşme tarihlerini bu fotoğrafla duyurdular

Türkiye ile ilgili olumsuz algı oluşturmak için her fırsatı kullanan İngiliz Reuters haber ajansı, Türkiye'nin normalleşme tarihlerini ilginç bir fotoğrafla duyurdu. Reuters'ın yaptığı algı çalışması aynı içerikteki benzer haberlerin söz konusu Avrupa olunca farklı fotoğraflarla servis edilmesiyle ortaya çıkıyor.


NORMALLEŞME HABERİNİ BÖYLE DUYURDU


Reuters Almanya, İrlanda gibi Avrupa ülkelerindeki normalleşme haberlerini duyururken, sokak ve park fotoğrafları kullanırken Türkiye'nin normalleşme kararlarını kepenkleri indirilmiş dükkanların bulunduğu bir fotoğrafla duyurdu.




İngiliz haber ajansı diğer Avrupa ülkelerindeki normalleşme tarihlerini ise bu fotoğraflarla verdi.

Ajans İngiltere, İrlanda ve Norveç'teki normalleşme tarihlerini park, bahçe ve kalabalık insan manzaraları ile duyurdu.



NATO SKANDALI UNUTULMADI


Reuters son olarak NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın farklı açıdan çekilmiş fotoğraflarını olumsuz algı amacıyla dünyaya servis etmişti.

AlmanyaİrlandaReutersNormalleşmeİngiltere

 
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