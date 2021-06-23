Reuters'tan yeni algı çalışması: Türkiye'deki normalleşme tarihlerini bu fotoğrafla duyurdular

Türkiye ile ilgili olumsuz algı oluşturmak için her fırsatı kullanan İngiliz Reuters haber ajansı, Türkiye'nin normalleşme tarihlerini ilginç bir fotoğrafla duyurdu. Reuters'ın yaptığı algı çalışması aynı içerikteki benzer haberlerin söz konusu Avrupa olunca farklı fotoğraflarla servis edilmesiyle ortaya çıkıyor.



NORMALLEŞME HABERİNİ BÖYLE DUYURDU

NATO SKANDALI UNUTULMADI