USD (Alış - Satış) : 8,75 - 8,77 EURO (Alış - Satış) : 10,40 - 10,42
 

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Bakır: CHP'li kadınlar bereketlidir sizden en az 6 çocuk bekliyorum biz 6 okçuyuz ben 3 tane yaptım

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, partili kadınlara yönelik 'çocuk' çağrısında bulundu.

Siyaset / 22 Haziran 2021 Salı 12:58
CHP Başakşehir İlçe Başkanı Bakır: CHP'li kadınlar bereketlidir sizden en az 6 çocuk bekliyorum biz 6 okçuyuz ben 3 tane yaptım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı her nikah töreninde yeni evli çiftlere "en az 3 çocuk" vurgusu yapıyor. Başkan Erdoğan'ın bu söyleminin arkasında yatan neden ise TÜİK istatistikleri.

YAŞLI NÜFUS ARTIYOR


TÜİK'in her yıl açıkladığı istatistiklere göre Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Hatta geçtiğimiz yıl Türkiye'de 65 ve üstündeki nüfus 5 yılda yüzde 22,5 artarak, geçen yıl 7 milyon 953 bin 555 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı da 2020 itibarıyla yüzde 9,5'e çıktı.

DOĞURGANLIK HIZI DÜŞTÜ


Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2020 yılında 1,76 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

CHP'Lİ FEMİNİSTLER KARŞI ÇIKIYORDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "en az 3 çocuk" söylemine karşı çıkanların başında ise elbette CHP'li feministler geliyordu. Her zaman olduğu gibi "yaşam tarzına müdahale" cümlesinin arkasına sığınan feministler TÜİK'in açıkladığı rakamları ve Başkan Erdoğan'ın bir temenni olarak söylediği cümleler üzerinden algı çalışması yürütüyordu.

CHP'Lİ BAŞKAN FEMİNİSTLERİ KIZDIRACAK


CHP İstanbul Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır ise katıldığı bir nikah töreninde söylediği sözlerle feministleri kızdıracak.

Bakır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk söylemini iki katına çıkardı.


"EN AZ 6 ÇOCUK BEKLİYORUM"

Bakır, şunları söyledi "CHP'li kadınlar bereketlidir. Biz Atatürk'ün yolunda müreffeh bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Sizden en az 6 çocuk bekliyorum.

"EŞİM BURADA ONA DA SÜRPRİZ OLSUN"

Biz altı okçuyuz, onu söyliyim. Ben 3 çocuk sahibiyim. Yolun yarısındayım.

Üç tane daha istiyorum. Eşim burada. Ona da sürpriz olsun."

BaşakşehirDeniz BakırChpRecep Tayyip Erdoğan

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement