CHP Başakşehir İlçe Başkanı Bakır: CHP'li kadınlar bereketlidir sizden en az 6 çocuk bekliyorum biz 6 okçuyuz ben 3 tane yaptım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı her nikah töreninde yeni evli çiftlere "en az 3 çocuk" vurgusu yapıyor. Başkan Erdoğan'ın bu söyleminin arkasında yatan neden ise TÜİK istatistikleri.



YAŞLI NÜFUS ARTIYOR

DOĞURGANLIK HIZI DÜŞTÜ

CHP'Lİ FEMİNİSTLER KARŞI ÇIKIYORDU

CHP'Lİ BAŞKAN FEMİNİSTLERİ KIZDIRACAK



"EN AZ 6 ÇOCUK BEKLİYORUM"

"EŞİM BURADA ONA DA SÜRPRİZ OLSUN"