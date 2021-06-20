Karadeniz’deki gerilim adres değiştirdi! Putin’den NATO filosu için gizli plan!

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin'in tarihi buluşmasının ardından, NATO güçleri ile Rus ordusu arasında ilk restleşmenin adresi belli oldu. Halihazırda NATO tatbikatlarının başını çeken İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elizabeth Akdeniz'de seyrediyor, Karadeniz'de ise savaş gemilerine jetler katıldı. İngiliz ordusu, Karadeniz'de bulunan HMS Defender savaş gemisi ve Hollanda'ya ait Everstsen gemisinin üstünde uçan Typhoon jetlerinin görüntüsünü resmi hesaplarından yayınladı.



Rus medyası ise, hafta içinde çok sayıda F-35 jetinin Karadeniz semalarında göründüğünü bildiriyor. Haberlere göre, Perşembe günü öğleden sonra iki F-35 radarlarda belirdi. F-35 savaş uçaklarından birinin ABD ordusuna, diğerinin ise İngiltere'ye ait olduğunu aktaran yerel medya, İngiliz jetinin HMS Queen Elizabeth'ten havalandığını yazdı. İngiliz ordusunun sosyal medya hesapları ayrıca, Karadeniz'de bulunan ABD savaş gemisi USS Laboon'la HMS Defender ve HNLMS Everstsen'in buluştuğu fotoğrafları da paylaştı.



AKDENİZ'E GEÇTİLER



Rus medyasında dikkat çeken bir başka haber ise, Akdeniz'de beklenen kapışma. Reuters haber ajansı, Cuma günü İstanbul Boğazı'ndan çok sayıda fotoğrafı dünyaya servis etti. Fotoğraflarda, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren ve Akdeniz'e doğru seyreden güdümlü füze taşıma kapasitesine sahip Amiral Essen fırkateyni ve diğer gemiler yer alıyordu. Rus medyası, Putin'in Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'de bulunan deniz üssüne doğru ilerleyen NATO filosunun önüne geçmek için söz konusu gemileri bölgeye gönderdiğini kaydetti. İki kruvazör ve bir fırkateynden oluşan Rus savaş gemilerinin birkaç gün içinde Akdeniz'e ulaşması ve Suriye'deki Tartus Deniz Üssü'nün etrafına konuşlanması bekleniyor. Kruvazörlerden biri, güdümlü füze taşıyan Moskva.



GÖRÜNTÜ YAYINLANDI



Akdeniz'den Baltık Denizi'ne, Kuzey Kutbu'ndan Karadeniz'e her yerde karşı karşıya gelen Rusya ve NATO'nun kapışmasında, yeni görüntüler hafta içinde ortaya çıkmıştı. Son çeyrek yüzyılın en büyük tatbikatına girişen NATO, bir ayı aşkın süren Defender Europe 21'le kırmızı alarm verdirdiği Rusya lideri Vladimir Putin'e diş gösterdi.



Defender Europe 21 sürerken Baltık Denizi üzerinde yaşananların görüntüleri ise yaklaşık bir ay sonra ortaya çıktı ve tarihi bir karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Tatbikat için Estonya'ya iniş yapan İtalyan F-35 jetleri, Baltık Denizi üzerinde seyrederken Rusya savaş uçaklarını havalandırdı ve F-35'lerin önünü kesmeyi denedi. Bir ay sonra yayınlanan görüntülerde, iki F-35'in yanında bir Su-30 savaş uçağının uçtuğu göze çarpıyor. Olay yaratan videonun kaydedildiği uçak ise, Rus An-12. Rus savaş uçaklarının F-35'lere yaklaştığı yerin konumu, video kaydından yola çıkarak belirlendi. Buna göre, Estonya açıklarında gerçekleşen karşılaşma başkent Talin'e de hayli yakın bir konumda. NATO savaş uçaklarıyla Rus jetleri özellikle 2020'nin başından bu yana sıklıkla havada kozlarını paylaşıyor. Geçen yıl Mart ayında Norveç'e ait F-35'ler ilk kez Rus jetlerinin önünü kesmek üzere havalanmıştı.



KARADENİZ ALEV TOPUNA DÖNDÜ



Nisan ayı başında Rusya'nın Kırım ve Ukrayna sınırına bir ordu yığması, Karadeniz'de savaş çanlarının çalmasına yol açmıştı. Karadeniz'e doğru ilerleyen iki ABD savaş gemisi, Başkan Joe Biden ile Rusya lideri Vladimir Putin'in telefon görüşmesinin ardından Ege Denizi'ne kadar gelip geri döndü. İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth'in başını çektiği NATO donanması ise, Akdeniz'de Rusya'yı alarma geçirdi. Suriye'deki Tartus deniz üssüne doğru ilerleyen Queen Elizabeth'in yanında ABD savaş gemileri bulunuyor.



Yerel medyaya yansıyan haberlerde uçak gemisinden havalanan jetlerin Doğu Akdeniz'de Rus savaş gemisi veya denizaltısı aradığı ileri sürüldü, Hmeymim Hava Üssü'ne konuşlandırılan bombardıman uçakları hatırlatıldı. Rusya, pistleri yenilenen Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne geçtiğimiz ay ilk kez Tu-22M3 bombardıman jetleri indirmiş ve söz konusu uçaklar Akdeniz üzerinde uçarak NATO'ya gözdağı vermişti.



NATO SINIRINA HİPERSONİK FÜZE



Yerel medya, NATO gemilerinin ilerleyişini 'Rus deniz üssüne doğru tehlikeli manevralar' başlığıyla sundu. Suriye'de Beşar Esad'ın yanında savaşa girerek Tartus ve Hmeymim üslerine yerleşen Rusya, iç savaş ülkesinde alev silahı TOS-2'yi test etti. NATO ile Soğuk Savaş yıllarına dönen Rusya ayrıca, batı sınırlarına Kinjal hipersonik füze sistemini konuşlandırdı. Rus lider Putin, 2 bin kilometre menzili bulunan Kinjal'la ilk kez NATO'ya karşı hamle yapmış oldu.



HMEYMİM'DE BİR İLK



Putin'in nükleer füze taşıyabilen bombardıman uçakları Tu-22M3'leri ilk kez Suriye'deki Hmeymim Üssü'ne indirmesiyle başlayan çıkarma, yayınlanan yeni görüntüyle hiç kimsenin tahmin edemeyeceği boyuta ulaştı.Suriye savaşına Eylül 2015'te doğrudan dahil olan Rusya, Hmeymim ve Tartus üslerine yerleştikten sonra Ortadoğu için en kritik adımını attı, uzun menzilli Tupolev Tu-22M3'ler Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'ye teker koydu.



Hmeymim'e ilk kez inen Tu-22M3'lerin görüntülerini resmi televizyonu Zvezda'dan yayımlayan Rusya Savunma Bakanlığı, bombardıman jetlerinin Akdeniz üzerinde bir dizi tatbikata katılacağını da açıkladı. Söz konusu açıklamadan bir gün sonra Tupolev Tu-22M3'ler Hmeymim'den kalkış yaptı, Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın avia.pro internet sitesi savaş uçaklarının İsrail kıyılarında uçup Tel Aviv yönetimine gözdağı verdiğini yazdı.



ANİDEN BATIYA DÖNDÜ



Habere göre, güney yönündeki İsrail kıyılarından keskin bir manevra yapan Rus bombardıman jetleri yönünü batıya çevirdi, Akdeniz'deki NATO deniz üslerinin üstünden geçip İtalya açıklarına kadar uçtu. Rus Savunma Bakanlığı, üç Tupolev Tu-22M3'e yine Hmeymim'den kalkış yapan Su-35 savaş uçaklarının eşlik ettiğini duyurdu. Zvezda'nın yayınladığı yeni tatbikat görüntülerinde ise bir ayrıntı özellikle dikkat çekiciydi.



RESMİ TELEVİZYON: ELLERİNDE HARİTA VAR, BÖLGE YENİ



Resmi televizyon Zvezda'daki haber, muhabirin Tu-22M3'ün havalandığı pistten anons yapmasıyla başlıyor. Ardından savaş uçağının kokpitinden alınan kayıt ekrana yansıtılıyor. Kokpitteki Rus savaş pilotu elindeki Akdeniz haritasını inceliyor, haritada Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan'ın Girit Adası net şekilde görünüyor. Zvezda, 'Pilotlar coğrafi haritaya sahip, bölge onlar için hala yeni' ifadesini kullanıyor. Tupolev Tu-22M3 mürettebatının komutanı Andrey, pilotların benzersiz bir tecrübe yaşadığını ve uçakların teknolojisinin Akdeniz'in sıcak havasında bir kez daha başarılı bir şekilde test edildiğini söyledi.



İRAN'DAN HAVALANIP SURİYE'DEKİ HEDEFLERİ VURMUŞLARDI



Beşar Esad rejiminin arkasında duran Rusya lideri Vladimir Putin, geçtiğimiz yaz mevsiminde yapılan anlaşmayla Hmeymim Hava Üssü etrafındaki kara ve deniz alanını Moskova'nın kontrolüne almıştı. Hmeymim'e yeni pistlerin eklenmesini de içeren anlaşma, yaklaşık bir yıl sonra hayata geçti. Akdeniz kıyısındaki üsse inen uzun menzilli Tupolev Tu-22M3'ler, tatbikatların ardından Rusya'ya geri dönecek. Hmeymim'e iniş yapan Tu-22M3'ler, bundan tam beş yıl önce İran'dan havalanıp Suriye'de hava saldırıları düzenlemiş, Moskova DEAŞ ve El Nusra hedeflerinin vurulduğunu açıklamıştı. Tupolev-22, Rusya'nın 1960'lı yıllardan beri kullandığı ve düzenli olarak geliştirdiği, nükleer başlık da takılabilen uzun menzilli bir bombardıman uçağı. Jetlerin menzili, 5 bin 100 kilometreyi buluyor.



KARADENİZ'DE FÜZELER ATEŞLENDİ



ABD ve NATO ile neredeyse dünyanın her noktasında karşı karşıya gelen Rusya, geçtiğimiz ay tansiyonun zirveye ulaştığı Karadeniz'de ise yeni füze denemelerine girişti. Amiral Grigorovich savaş gemisinden Shtil uçaksavar füzeleri ateşlendi, Rus ordusu Karadeniz Filosu'nun tatbikatında gemisavar füze sistemleri 'Bal' ve 'Utes'in de devreye girdiğini açıkladı. Resmi açıklamaya göre, yaklaşık 30 savaş gemisinin katıldığı gövde gösterisinde Karadeniz'in bir bölümü gemi ve hava trafiğine kapatıldı. Rus medyası ise, yine Karadeniz'e ilişkin çarpıcı bir habere yer verdi.



ABD'nin ünlü bombardıman uçağı B-52'nin Kırım semalarında uçtuğunu yazan yerel medya, Pentagon'un yarımadaya konuşlandırılan S-400 füze savunma sisteminin önünde bir provokasyona giriştiğini savundu. Rusya, Nisan ayı başında el koyduğu Kırım ile Ukrayna sınırına 100 bin kişilik bir ordu yığmış, donanma filolarının kaydırıldığı Karadeniz'de çıkacak bir savaşın korkusu tüm dünyayı sarmıştı. ABD'nin Karadeniz'e savaş gemileri göndereceğini duyurmasıyla Moskova Batılı ülkeler ve NATO'yu tehdit etmiş, Karadeniz'de onlarca savaş uçağı ve savaş gemisinin katılımıyla yakın tarihin en büyük tatbikatına imza atmıştı.