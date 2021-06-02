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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracatı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş; Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artış 16,5 milyar dolara yükselmiştir. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracat değeri gerçekleşmiştir

Güncel / 2 Haziran 2021 Çarşamba 12:20
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracatı

Piyasaların merakla beklediği mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. Konuya ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, " Mayıs ayında ihracat geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 65.5 artışla 16.5 milyar dolara yükseldi. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatına ulaştık." dedi.


13,5 MİLYAR TL DÜZEYİNİ AŞTI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mayın ayında Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk lira ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 13,5 milyar TL düzeyini aşmış bulunmakta." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş "Yılın ilk 5 ayında ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3'lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız. Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz ise 193,3 milyar dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır." şeklinde konuştu.

Mehmet Muş


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