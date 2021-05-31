USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Merkel'den Belarus açıklaması!

Belarus'un Ryanair'e ait bir yolcu uçağını "zorla" indirmesi dünyayı ayağa kaldırmıştı. Almanya Başbakanı Merkel, AB'nin Belarus'la ilgili aldığı yaptırım kararlarının doğru ve gerekli olduğunu bildirdi.

Dünya / 31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:46
Merkel'den Belarus açıklaması!

Merkel, Almanya ile Fransa arasında çevrim içi olarak yapılan ortak bakanlar kurulunun ardından düzenlenen basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştükleri ve Bakanlar Kurulunda gündeme gelen konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Soçi'de bir araya gelmelerine ilişkin bir soruyu cevap veren Merkel, burada çekilen fotoğraflardan Avrupa'nın hareket yeteneğinden oldukça etkilenildiği sonucunun çıkarılabileceğini belirterek, "AB Liderler Zirvesi'nde tedbirlerimizi çok hızlı ve kararlı bir şekilde açıklamamızın çok iyi olduğuna inanıyorum. Bunlar doğru, bunlar gerekli ve gelişmeler üzücü. Lukaşenko ve Putin'in Soçi'de buluşması buna engel değil." ifadelerini kullandı.

Merkel, Lukaşenko'nun sivil topluma ve muhalefete yaptıklarını sert bir şekilde kınadığını ifade ederek, "Bu bizim standartlarımıza ve anlayışımıza hiçbir şekilde uymuyor." değerlendirmesinde bulundu.

- NSA'IN DANİMARKA'NIN YARDIMIYLA AVRUPALI ÜST DÜZEY POLİTİKACIYI DİNLEMESİ

Merkel, ABD Ulusal Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Danimarka'nın yardımıyla kendisinin de dahil olduğu çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı dinlemesine ilişkin çıkan haberleri de değerlendirerek, yıllar önce NSA bağlamında bu konuların tartışıldığını anımsattı.

"O zamanki olayların açıklığa kavuşturulmasına yönelik tavrımız değişmedi." ifadesini kullanan Merkel, geçmişte doğru olan şeylerin bugün de doğru olduğunu kaydetti.

Merkel, Danimarka yönetiminin bu konuda "rahatlatıcı" açıklama yaptığını belirterek, "Bu açıdan olayı aydınlatmanın yanında gerçekten güvene dayalı ilişkiler kurulabileceğimiz iyi bir temel görüyorum." şeklinde konuştu.

- MALİ'DEKİ GELİŞMELER

Merkel Mali'deki siyasi krize ilişkin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) açıklamasına katıldığını belirtti.

Uluslararası görevler kapsamında Mali'de bulunan Alman askerlerinin çekilmesine karşı çıkan Merkel, "Oradaki varlığımızın önemli olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Almanya ve Fransa'nın gelişmekte olan ülkelere yıl sonuna kadar 30 milyon doz aşının verilmesini kararlaştırdığını, bu bağlamda Afrika ile iş birliğinin önemli rol oynadığını söyledi.

- SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ

Toplantıda Almanya ile Fransa arasındaki savunma iş birliğini de ele alındığını aktaran Merkel, iki ülkenin, Gelecek Hava Muharebe Sistemi ( FCAS) olarak da bilinen ortak savaş uçağının geliştirilmesi konusunda büyük ölçüde anlaşmaya varıldığını belirtti.

"Burada İspanya ile de geleceğin savaş uçağı için FCAS projesinde büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı için memnunum." ifadesini kullanan Merkel, FCAS konusunda yapılan müzakerelerde çözüm bulunmasının hiç de kolay olmadığını, ancak bunun, Almanya ve Fransa'nın karmaşık durumlarda nasıl iyi bir çözüme ulaştığının bir örneği olduğunu aktardı.

Merkel ayrıca, Macron ile bu ay yapılacak G7 ve NATO toplantılarında koordinasyon sağlamaya hizmet edecek birçok konuyu ele aldıklarını aktardı.

AlmanyaDanimarkaFransaİspanya


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement